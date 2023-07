10 presenetljivih učinkov na zdravje sprehoda po večerji

Hoja je vedno dobra ideja, vam bodo povedali strokovnjaki za fitnes in duševno zdravje, kar se v praksi izkaže že po krajši vadbi. Preprosto, ko se telo navadi, samo »išče« in počutimo se bolje, bolj zdravi, nasploh boljše volje.

Zakaj je večerni sprehod fantastična rešitev, če se vanj prisilimo po napornem dnevu? Da, velikokrat se moramo prisiliti ... in to je dobro.

Sodoben način življenja nas sili v večurno sedenje v službi brez fizične aktivnosti, zato takšen način življenja neopazno preide v naš vsakdan.

Pod krinko pomanjkanja časa, ker večino dneva preživimo v službi, se večerne ure pogosto skrčijo na posedanje pred televizijo ali računalnikom, s kar je logičnim dodatkom: prigrizki, pijača ... In to je končni rezultat več sedenja, kajne?

Ni lahko, a vsaj poskusite! Zdravstvene koristi večernega sprehoda so neverjetne, učinki pa so opazni zelo hitro. Ko boste enkrat začeli, ne boste imeli več težav z motivacijo.

1. Če se večerni sprehod spremeni v redni trening, bomo imeli več energije

Hoja je vadba, ki velja za enega najbolj zdravih načinov za dvig ravni energije. Čeprav ste verjetno utrujeni, vas večerni sprehod ne bo utrudil, nasprotno. Naša raven energije se bo povečala. Za to je dovolj 30 minut do ene ure.

2. Naraven občutek sproščenosti

Po dolgem dnevu ni nič boljšega kot sprehod, ki nam zbistri misli. Večerni sprehod bo zaposlil mišice, ki jih čez dan običajno premalo uporabljamo. Po drugi strani pa to pomaga sprostiti telo in um ter zmanjšati stres in tesnobo. Izboljšanje razpoloženja je logična posledica sprostitve.

3. Več kakovostnega spanca

Pravilen, učinkovit in neprekinjen spanec je pomemben, saj naše telo potrebuje počitek. Pomanjkanje spanja negativno vpliva na telo in duha, saj nenaspani, nismo dobro, nismo zadovoljni, nimamo dovolj zmogljivosti za dnevne aktivnosti. Reden večerni obrok pomaga sprostiti telo pred spanjem in zmanjšati stres.

4. Večerni sprehod odlično pomaga pri prebavi

Sprehod po večerji pospeši metabolizem in nam bo pomagal pravilno prebaviti hrano. Če redno večerjate in greste potem na sprehod, po obroku obvezno počakajte pol ure. Ne pojdite takoj ven in ne pospešujte hoje.

5. Manj bolečin v hrbtu

Večerni sprehodi lahko pomagajo ljudem z bolečinami v hrbtu. Po celodnevnem delu, sedenju v pisarni ali pred računalnikom so vse mišice hrbta napete. Hoja ob koncu dneva je učinkovita predvsem pri lajšanju otrdelosti in bolečin v križu.

6. Vpliva na uravnavanje visokega krvnega tlaka

Ena najpomembnejših zdravstvenih koristi večernih sprehodov je, da pomagajo pri zniževanju visokega krvnega tlaka in tudi hipertenzije. Ko se naše telo in um počutita sproščena, naš krvni tlak ostaja na zadovoljivi ravni, če nimamo kronične hipertenzije. Večerni sprehod ne pomaga le pri zniževanju krvnega tlaka, temveč tudi izboljša delovanje srca in zmanjša tveganje za srčne bolezni.

7. Krepi imunski sistem

Večerni sprehod je način vadbe oziroma telesne dejavnosti, ki angažira dobesedno vsak del našega telesa. Od tega ima veliko koristi imunski sistem, kar pomeni, da se izboljša tudi naše splošno zdravje. Dobimo dodatno moč za boj proti različnim zdravstvenim težavam in skušnjavam ter boljšo zaščito pred okužbami.

8. Poveča mišično moč

Hitri večerni sprehodi lahko pomagajo okrepiti mišice. Mišice in s tem tudi drža celega telesa bodo stabilnejše, čvrstejše, a tudi bolj prožne. Brez močnih mišic ni stabilne kostno-sklepne mase, zato je korist večkratna.

9. Hitrejša izguba teže

Ob vsem naštetem so hitri večerni sprehodi odličen način za izgubo odvečnih kilogramov. Druga dodatna prednost je zmanjšano tveganje za debelost. Če želimo shujšati, ne potrebujemo rigoroznega režima vadbe. Vsakodnevni sprehod bistveno pomaga pri nadzoru telesne teže in procesu hujšanja.

10. Več večernih sprehodov, manj možnosti za depresijo

Sprostitev, dovolj kisika in odpuščanje slabih misli zmanjša tveganje za depresijo. Počutili se bomo bolj pozitivno in vedro, bolje razpoloženi in manj žalostni, če nas kaj muči.