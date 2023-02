Evo, zakaj je mraz dober za zdravje

Pozimi moramo paziti, da nas ne zebe. Če nas zebe nismo za nobeno delo, kajne? Prehlad je za vsakim vogalom, virusi pa se širijo v zaprtih prostorih, polnih ljudi. In mi pozimi kar silimo v zaprte prostore med ljudi. Taki smo, ker marsičesa ne vemo.

Vendar ni vse tako črno, sploh če upoštevate blagodejne učinke hladnega vremena. Da, tudi hud mraz je lahko dober za naše zdravje.

Vprašajte tistega, ki ga vsak dan zebe? Ne, raje tistega, ki se boji mraza predvsem zato, ker je prepričan, da bo zbolel.

Imunski sistem se lahko izboljša

Seveda se morda zdi, da je imunski sistem pozimi najslabši in da se prehladu ne morete izogniti, a ni nujno, da je tako. Ko pridejo nižje temperature, lahko občasna in kratka izpostavljenost njim okrepi imunski sistem. To je zato, ker se število belih krvnih celic nato poveča, da se spopadejo z vsem, kar je v zraku.

V hladnejših razmerah je lažje zaspati in se popolnoma sprostiti. Zimski čas je z razlogom idealen za zimsko spanje pri nekaterih živalih, izkoristimo ga lahko tudi ljudje. Brez vsakega truda ali porabe dodatne energije lezite v posteljo, pokrijte se, uživajte in zaspite. Pozimi gremo prej v posteljo in smo zato zjutraj bolj spočiti. Zimsko navado bi morali prenesti tudi v druge letne čase.

Brez alergij

Alergija na cvetni prah ali kaj drugega v zraku lahko izčrpa telo in povzroči odpor do narave. Pozimi teh težav ni in lahko uživate v normalnem dihanju, telo pa ima tudi možnost, da se odpočije in pripravi na naslednjo pomladno sezono.

Boljša koncentracija

Kljub temu, da imamo na splošno raje toplejše vreme, je za koncentracijo boljša nekoliko nižja temperatura. Znanstveniki so odkrili, da telo in možgani tukaj ne gredo skupaj, vendar to vemo, torej je zima idealna za dokončanje začetih projektov.