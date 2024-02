Danes praznuje čokolada. Presenečeni boste, za kaj vse je dobra

Čokolada praznuje dvakrat na leto. Prvi datum praznovanja je 9. februar, drugi pa 7. julij. Prvi datum je povezan s prihodom Valentinovega.

To je dan, poln sladkosti in ljubezni, namenjen izražanju naklonjenosti in globokih čustev do ljubljenih s čokolado.

Drugi datum pa s prihodom čokolade iz Južne Amerike v Evropo, leta 1550.

Brez čokolade ni življenja. Tudi športniki in športni rekreativci jo obožujejo na sto in en način.

Tukaj je nekaj razlogov, zakaj čokolada koristna za športnike:

Hitra energija: Čokolada vsebuje preproste sladkorje, kot je glukoza, ki telesu hitro zagotavljajo energijo. To je še posebej koristno pred ali med intenzivnimi vadbenimi aktivnostmi, ko športniki potrebujejo hitro dostopno gorivo.

Upočasnjuje utrujenost: Temna čokolada vsebuje majhno količino kofeina, ki lahko pomaga odpraviti utrujenost in izboljša budnost. Prav tako vsebuje teobromin, ki ima podobne učinke kot kofein, vendar ne povzroča tako močnih nihanj energije.

Obnavljanje glikogena: Po vadbi je pomembno obnoviti zaloge glikogena, ki so jih porabile mišice. Čokolada vsebuje razmeroma visoko raven ogljikovih hidratov, kar lahko pomaga pri obnavljanju glikogena v mišicah po vadbi.

Antioksidanti: Temna čokolada vsebuje antioksidante, kot so flavonoidi, ki lahko pomagajo pri zmanjševanju oksidativnega stresa v telesu. To je lahko koristno za športnike, saj lahko intenzivna vadba povzroči povečano proizvodnjo prostih radikalov.

Vitamini in minerali: Čokolada vsebuje tudi različne vitamine in minerale, kot so magnezij, železo in vitamin E, ki so pomembni za vzdrževanje zdravja in dobrega počutja ter lahko pomagajo pri okrevanju po vadbi.

Kljub temu je pomembno poudariti, da je prekomerno uživanje čokolade lahko škodljivo za zdravje, saj vsebuje tudi veliko sladkorja in maščob. Športniki bi morali čokolado uživati zmerno in jo vključiti v uravnoteženo prehrano, ki podpira njihove prehranske potrebe.

Čokolada lahko prepreči kap

Kot da ljudje potrebujejo še dodatni razlog za uživanje čokolade, so znanstveniki sedaj ugotovili, da lahko tablica čokolade na teden prepreči kap. Kljub temu pa opozarjajo, da bodo potrebni še nadaljnji testi.

V raziskavi, v kateri je sodelovalo 50.000 ljudi so ugotovili, da se je pri tistih ljudeh, ki redno uživajo čokolado, tveganje, da jih zadane kap zmanjšalo za 22 odstotkov. Med tistimi, ki pa jih zadane kap in redno uživajo čokolado, se umrljivost zaradi kapi zmanjša za 45 odstotkov, piše spletni portal Telegraph.co.uk.

Znanstveniki menijo, da se razlog za zdravilno moč čokolade skriva v flavonoidih, zdravih antioksidantih, vendar bodo z raziskavo na univerzi v Torontu nadaljevali.

Vodilna pri raziskavi Sarah Sahib je razložila: »Potrebne bodo nadaljnje raziskave, da bomo lahko brez dvoma trdili, da čokolada dejansko zmanjšuje tveganje, da vas zadane kap.« Znanstvenica je še opozorila, da na drugi strani lahko študija razkriva le, da bolj zdravi ljudje pač raje uživajo čokolado.

Čokolada kot preventiva pred debelostjo?

Temna čokolada je pravzaprav za vsakogar, za zdrave kot preventiva pred debelostjo, za bolne pa kot pomožno terapevtsko sredstvo.

Energijska vrednost 100 gramov temne čo­kolade je skoraj 600 kcal. 100 gramov čokolade pa, tudi če je temna, za pravega čokoladojedca ne pomeni večjega izziva. Tablico čokolade po­gri­zlja­jo brez večjih težav.

Ker vnos ener­gije v obliki tablice čokolade za malce lažjo gospodično pokrije že tretjino ba­zalnih dnevnih potreb po energiji, ob tem pa gospodična ni pojedla nobenega dru­gega glavnega obroka, pri prehrani s čo­koladnim menijem na prvi pogled res težko govorimo o ugodnem vplivu na telesno maso. Ali celo zaščiti pred de­be­lo­stjo. Torej, spet je zmernost na prvem mestu.

Strokovnjaki trdijo, da lahko jeste vse in hkrati izgubite neželene kilograme. Resnično pomembno je, koliko porcij se zaužije in kako pogosto. Čokolado torej lahko uživamo redno, le paziti moramo na priporočeni vnos kalorij.

Čokolada boljša od seksa?

Čokolado so že od nekdaj povezovali z ljubeznijo oziroma vsaj z njeno tehnično izvedbo. Delovala naj bi kot afrodiziak. To domnevno lastnost naj bi dokazovale čisto resne znanstvene raziskave.

Da vsebuje psihoaktivne snovi, ste najbrž kdaj začutili tudi sami. V njej so endorfini (endogeni opijati), ki povzročajo občutek prijetnosti in zadovoljstva. Povečano izločanje endorfinov zmanjšuje tudi občutek bolečine.

Čokolada spodbuja tvorbo in aktivnost feniletilamina, ki ga poznamo kot ljubezensko kemikalijo. Feniletilamin se sicer normalno tvori v možganih, kjer se pretvarja v dopamin, ta pa naj bi bil med drugim odgovoren za večjo spolno moč.

No, če pustimo kemijo nekoliko ob strani, lahko trditev, da čokolada »pomaga« pri seksu, utemeljimo tudi s širšega sociološkega vidika. In to prav preprosto. Če njej ali njemu ob začetku obetavnega večera podarite tablico vrhunske čokolade, bodo vaše možnosti za uspešen zaključek večera nedvomno večje. Pa naj kdo dokaže nasprotno.

Najnovejše raziskave pa postavljajo tezo o povezanosti čokolade in spolnosti nekoliko drugače. Čokolada naj bi bila znanstveno dokazano boljša od seksa. Iz obširnega strokovnega gradiva sem izbrskala nekaj trditev, ki jih boste težko ovrgli.

Torej, zakaj je čokolada boljša od seksa?

V čokoladi lahko uživaš povsod, celo v Tivoliju - nihče te ne bo označil za ekshibicionista. Ni razloga za nelagodje niti pred starši ... četudi te mama zaloti v postelji - s čokolado.

Čokolado lahko uživaš tudi v širši družbi ... ne da bi te v rumenem tisku označili za svingerja. Čokolado lahko širokosrčno razdajaš znancem in neznancem ... ne da bi te poimenovali z grdim imenom.

Tudi čisto majhen košček čokolade ... te lahko polno zadovolji. Čokolada zagotavlja stoodstoten užitek kadar koli, ne glede na leta. Ali ste že kdaj slišali, da bi iz čokolade izdelovali majhne tabletke z odtisnjeno črko V?

Čokolada resnično zadovolji ... doslej niso našli še nobene ženske, ki bi ob njej hlinila užitek. Uživati čokolado že na prvem zmenku ... je povsem dostojno. Tudi ko odstraniš ovoj ... ne izgubiš interesa.

Tudi stopljen, mehak košček čokolade ... deluje brez problema. V čokoladi lahko uživaš tudi sam ... brez strahu, da bi oslepel. Če v čokoladi pustiš odtise zob ... to ne bo nikogar ujezilo.

Slike čokolade lahko izobesiš po vsej sobi. Ni ti jih treba skrivati pod posteljo. Čokolado lahko uživaš na nešteto načinov ... nobeden od teh ne velja za perverznega.

Čokolado lahko tudi prodajaš ... ne da bi se s tem pridružil najstarejši obrti na svetu. Čokolado lahko (po)končaš v desetih sekundah ... ne da bi se moral ob tem počutiti krivega ...

Tu lahko začnete premišljevati in iskati svoje razlage o tem, zakaj je seks boljši od čokolade.

K povedanemu bi dodali le to, da sicer ne dvomimo o navedenih trditvah o razliki med čokolado in seksom, vendar menimo, da tudi kombinacija obeh elementov ni tako napačna.

Sosledje pri tem niti ni tako pomembno: lahko eno prej, drugo potem, ali drugo prej, prvo potem, ali pa istočasno ... ravno razmišljamo, ali je to tehnično izvedljivo. Menda ravno iz kombinacije teh dveh elementov izhaja trenutno zelo priljubljen izraz sinergija: medsebojno dopolnjevanje (po domače: ko dve stvari skupaj dosežeta več, kot bi vsaka posamično; recimo 2 + 2 = 5).