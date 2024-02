Je to, kar kaže tehtnica, točno in ali bi ji morali zaupati

Kolikokrat se vprašate, ali tehtnica kaže pravo število kilogramov?

Odvisno od časa dneva, količine tekočine v telesu, ali se tehtate pred treningom ali po njem, na lastni tehtnici ali v fitnesu, pri prijatelju, sosedu ... lahko opazite razpon 3–4 kilograme.

Kako lahko torej objektivno spremljate in nadzorujete svojo težo, se sprašujete.

Kdaj je verjetno, da bo tehtnica točna?

Za začetek razčistimo eno stvar. Če se stopnja telesnih aktivnosti, s katerimi se (ne) ukvarjate, ni spremenila, ste bili pozimi malce leni in ste se veselili vsakega prazničnega obeda, hkrati pa se počutite da so stare kavbojke postale preozke – potem, bodimo iskreni, zredili smo se. Nič hudega, kmalu bo pomlad, lepo vreme, še boljša volja, sadje in zelenjava, pa bo za to poskrbljeno v hipu.

Je pa zadeva malo bolj zapletena pri ljudeh, ki se ukvarjajo s kakšno telesno aktivnostjo, predvsem pa pri začetnikih.

Zgodba o telesni sestavi

Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, moramo najprej razumeti, iz česa je sestavljeno naše telo, torej kakšna je telesna sestava in kako lahko nanjo vplivamo z vadbo.

Sestava telesa:

Kostno tkivo

Mišično tkivo

Maščobno tkivo

Preostalo (možgani, notranji organi, kri)

Na molekularni ravni je voda v različnih odstotkih sestavni del vseh teh segmentov. Voda predstavlja 60–70 % celotnega organizma. Preostalo so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, anorganske snovi ...

Kako naj torej vem, ali je to, kar kaže tehtnica, pravilno?

Parametri, na katere se lahko zanesete, ko želite spremljati svoj napredek, so:

Bioelektrična impedanca – hitra, neinvazivna in relativno poceni metoda za oceno telesne sestave. Ocenjuje strukturo telesne sestave z oddajanjem majhnega, ​​varnega odmerka električne energije skozi človeško telo.

Tok teče skozi telo – skozi mišice brez upora, pri prehodu skozi maščobno tkivo pa je upor. Ta upor se imenuje bioelektrična impedanca in se meri z merilniki telesne maščobe.

Ob prilagoditvi za izbranega posameznika (višina in teža) naprava na podlagi nameščene programske opreme izračuna odstotek maščobe v strukturi telesne sestave.

Danes obstaja ogromno naprav, ki delujejo po tem principu, vendar je njihova kakovost, torej natančnost podatkov, odvisna tudi od cene.

Kaliper – orodje za merjenje kožne gube, podobno veliki sponki. Je zelo praktično in preprosto, mogoče ga je najti v specializirani trgovini.

Najenostavneje: obseg, ogledalo in oblačila – z merjenjem obsega bokov, prsi, nadlahti ali z objektivnim pogledom v ogledalo in po udobju oblačil lahko vidimo, v katero smer se spreminja naše telo.

Že nekaj časa ne uporabljam domače tehtnice. Treniram, delam, kar mi je všeč, in počutim se odlično. Tudi vi tako delujete?