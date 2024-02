Recept za doma narejene energijske ploščice

Da bodo naši nahrbtniki in žepi kolesarskih dresov ustrezno opremljeni in da ne omagate in izgubite volje že v prvih korakih in kilometrih, vam ponujam recept enostavnih domačih energijskih ploščic.

Recept je preprost in ni zamuden. Seveda si jih lahko privoščite tudi za zajtrk, malico ali pa po vadbi.

Sestavine za energijske ploščice:

Potrebovali boste (za pekač velikosti 25 x 35 cm)

110 g medu

150 g zmletih ovsenih kosmičev

80 g kokosove moke

1 jajce

180 g beljakov

Sol

150 g suhega sadja (marelice, slive, datlji, rozine, jagode, brusnice …)

Sok pomaranče

Cimet, vanilija

Priprava energijskih ploščic:

Nad paro ali v mikrovalovni pečici stopimo med in ga pustimo, da se malo ohladi. Med tem poplaknemo suho sadje z toplo vodo in ga sesekljamo. Prelijemo ga z pomarančnim sokom.

Medu dodamo jajce. Iz beljakov stepemo čvrst sneg. Zmesi meda in jajc izmenično dodajamo zmlete kosmiče, kokosovo moko, suho sadje, ščep soli in sneg beljakov. Vse sestavine dobro premažemo, po potrebi dodamo še malo vode, da ni pregosta in jo vlijemo na s peki papirjem obložen pekač. Maso zgladimo. Pečemo pri temperaturi 170 stopinj približno 15 minut (da rahlo porjavi).