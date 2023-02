Če spite takole, potem ni čudno, da vas boli križ

Bolečine v hrbtu so eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih ljudje poiščejo zdravniško pomoč ali izostanejo z dela. Bolečine v hrbtu so vodilni vzrok invalidnosti po vsem svetu. Kaj jih povzroča?

Nemarno sedenje. Zvijanje telesa naprej povzroča tudi večji pritisk na spodnji del hrbta. Nežno se raztegnite in premikajte glavo in vrat gor in dol ter v desno in levo vsake pol ure.

Napačna hrana. Prepogosta izbira napačne hrane lahko povzroči vnetje in ne vsebuje hranil, ki jih potrebujete za moč. Telo potrebuje puste beljakovine, polnozrnata žita, sadje in zelenjavo ter zdrave maščobe, kot so tiste iz avokada in lososa, za izgradnjo močnih mišic, kosti in mehkega tkiva v hrbtu.

Neprimerna vzmetnica. Biti mora dovolj trdna, da podpira vaš hrbet, vendar dovolj mehka, da se prilega obliki telesa. Idealna vzmetnica je lahko odvisna od tega, kako spite in ali že imate bolečine v hrbtu.

Spanje na hrbtu. To je morda eden najboljših položajev, če imate bolečine v hrbtu. Vendar je težko spremeniti način spanja, saj je to navada, ki jo verjetno imate že dolgo. Pomaga lahko, če si pod kolena položite zvito brisačo ali blazino, da ohranite naravno krivuljo hrbta.

Spanje na trebuhu. Bolje je, da tega ne počnete, še posebno če imate težave s hrbtom. Večja je verjetnost, da se boste premetavali in obračali, kar lahko obremeni vrat in spodnji del hrbta.

Predolgo sedenje. Obremenjuje hrbtne mišice, vrat in hrbtenico. Zleknjenost naprej še poslabša stanje. Sedite pokončno na stol, ki podpira vaš hrbet, in nastavite višino tako, da bodo vaše noge naravno počivale na tleh.

Premalo vadbe. To pomeni večjo verjetnost, da boste imeli bolečine v hrbtu, če niste aktivni. Hrbtenica potrebuje podporo močnih trebušnih in hrbtnih mišic. Dvigovanje uteži lahko pomaga, prav tako vsakodnevne dejavnosti, kot sta hoja po stopnicah in prenašanje živil. Lahke vaje, kot so hoja, kolesarjenje ali plavanje, lahko pomagajo zaščititi diske med kostmi v hrbtenici.

Kajenje. Če kadite, je verjetnost, da boste dobili bolečine v spodnjem delu hrbta, 3-krat večja. Kajenje lahko omeji pretok krvi, tudi v hrbtenici. Zaradi tega se lahko blažilni diski med kostmi hitreje pokvarijo. Prav tako lahko oslabi kosti in povzroči osteoporozo ter upočasni celjenje.

Telesna masa. Odvečni kilogrami lahko obremenijo kosti in mišice v hrbtu, še posebno če se hitro zredite.

Velika bremena. Lahko obremenijo hrbet in utrudijo mišice, ki jih potrebujete za podporo hrbtenice. To lahko vpliva na otroke, ki vlečejo v šolo veliko knjig.

Visoke pete. Zaradi tega lahko preobremenite mišice v spodnjem delu hrbta in poškodujete svojo držo in hrbtenico, zlasti ko se starate.

Napačni trebušnjaki. Nikoli ne izravnajte naravne krivulje hrbtenice. Nočete, da delo opravijo mišice upogibalke kolka, ki povezujejo stegna in spodnji del hrbta. Ko so te mišice premočne ali prenapete, vlečejo spodnji del hrbtenice, kar lahko povzroči bolečino.