Topla voda: brezplačna pijača, ki reši sedem zdravstvenih težav

Način prehranjevanja ter ustrezen vnos količine in vrste vode je edini pomemben in odločilen dejavnik zdravja, ki je pod našim nadzorom.

Če boste vodo prekuhali in jo pili vsak dan, boste rešili številne zdravstvene težave in tegobe.

Topla ali vroča voda ne vsebuje težkih kovin in drugih škodljivih snovi, ki jih včasih najdemo v vodi iz pipe, ki se kopičijo v telesu in povzročajo velike težave.

Če navadno vodo iz pipe zavrete in pustite vreti vsaj pet minut, lahko po ohlajanju najdete gosto usedlino odpadnih in škodljivih snovi.

Na spletni strani eatthis so opisali učinek tople ali vroče vode na naše telo:

1. Vsakodnevno pitje ene skodelice tople vode očisti kožo, še posebej pa je priporočljivo za ljudi, ki imajo težave s suho kožo in aknami.

2. Topla voda sprošča mišice, zato je njeno pitje priporočljivo tudi kot odlična rešitev za zatiranje menstrualnih krčev.

3. Skodelica vroče vode zjutraj pred obrokom in pol ure po obroku spodbuja prebavo in rešuje težave z napenjanjem in bolečim nabiranjem plinov.

4. Pitje tople vode zjutraj pred jedjo pomaga pri okužbah sečil in zmanjša zgago.

5. Redno pitje tople vode pospešuje prekrvavitev, znojenje in izločanje toksinov iz telesa, kar razbremeni delo jeter in ledvic.

6. Če eno uro po obroku popijete skodelico tople vode, boste pospešili metabolizem in spodbudili izgorevanje kalorij.

7. Redno uživanje tople vode pomaga pri astmi in kolcanju, pri prehladu ali kašlju pa vam bo dalo dodatno moč.