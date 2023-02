6 razlogov, zakaj bi morali spati goli!

Pozimi govoriti, da je bolje spati brez pižame, ni ravno zdravo, ampak. Če termometer kaže normalno temperaturo, potem sledite razlagi, zakaj je bolje spati nag, torej brez pižame. Prodajalci pižam naj nam oprostijo.

O spanju smo že veliko pisali.



Vse od začetka štetja časa so spanje in sanje, ki jih takrat doživljamo, igrali pomembno vlogo v vseh kulturah. Pomen spanja za človeka je zapisan v številnih verskih tekstih.

Na primer v Bibliji: »Gospod, če bo spal, bo ozdravel« (Janez 11:12). Podobno razmišljanje najdemo v Koranu: »Človek je bitje, ki potrebuje svetlobo podnevi in temo ponoči; spanje je nevidni blagoslov, s katerim je milostni bog podaril mir in blagostanje svojim bitjem.«

Ampak, ne bomo filozofirali. Bo, bomo, ampak v kakem drugem članku. Poglejte, katerih je 6 prednosti spanja brez pižame so zapisali na stylevamp.de:

1. Bolje boste spali. Ali ste vedeli, da se vaša telesna temperatura zniža za pol stopinje, zato lahko bolje spite? Seveda je veliko težje, ko je telo ovito v pižamo.

2. Prezračevanje. Če boste spali brez vsega, bo »vse« bolje »dihalo«. Ni šala: naši najbolj oddaljeni deli telesa so včasih polni oblačil in bi morali biti občasno »prazni«. To preprečuje kopičenje bakterij in okužb.

3. Vaš partner bo srečen. Stik koža na kožo izloča hormon oksitocin, ki krepi vez. Pari, ki spijo goli, se bodo zjutraj zbudili dobre volje.

4. Začetek dneva je lažji. Ni le lažje zaspati, lažje je tudi vstati iz postelje brez oblačil.

5. Shujšajte. Kaj?! Ja, prav ste slišali: Če boste šli spat goli, boste shujšali! Znanstveno je dokazano, da porabimo več kalorij, če nismo polno zaviti. Razlog je v tem, da je treba telo ogreti, zato se dodatno sprosti energija za ogrevanje telesa.

6. Preprosto je bolj zdravo. Je veliko bolj udobno, ne da bi vas tkanina motila, saj daje občutek svobode. Zato vam želimo dobro spanje in - seveda ... brez oblačil.