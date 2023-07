Čaj iz figovih listov - ne boste verjeli, kako uspešno rešuje te zdravstvene težave

Fige so izjemno koristen in okusen sadež, a le malokdo ve, da so tudi listi fig zelo koristni za nas. Napitek iz figovih listov se priporoča ljudem z astmo in sladkorno boleznijo.

Figove liste priporočajo ljudem, ki imajo težave s pljuči, pa tudi tistim, ki trpijo zaradi razjed na želodcu. Poleg tega napitek iz figovih listov znižuje krvni sladkor in znižuje raven slabega holesterola, kažejo raziskave. Liste lahko uporabljamo tudi zunanje – za zdravljenje razjed in kurjih očes.

Tukaj je recept za čarobni čaj iz figovih listov, ki ga lahko uživajo sladkorni bolniki, bronhitisi in astmatiki

Za napitek potrebujete:

– 1 liter vode in ne več kot 3 dobro oprane figove liste. Liste položite v hladno vodo in prižgite štedilnik – zmes naj se kuha 15 minut, nato jo odstavite z ognja. Napitek precedite in popijte dvakrat ali trikrat čez dan.

Posebno priljubljeno zdravilo za želodčno razjedo je žvečenje listov, po nekaterih virih pa naj bi bili listi naravni antioksidant in pomagajo pri hujšanju.

Kar zadeva zdravljenje razjed, se listi uporabljajo kot obkladek. Koristne lastnosti figovih listov se uporabljajo tudi pri zamašenih krvnih žilah. Tisti, ki trpijo zaradi visokega krvnega tlaka, se tudi lahko zanesejo na čaj iz teh listov.