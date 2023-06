13 »siromašnih« jedi iz nekdanje Jugoslavije, ki smo jih jedli, a smo kar pokali od zdravja

Vsakdo, ki se je rodil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ali prej, ima v spominu »starodavne« jedi, ki so bile v nekdanji skupni državi velikokrat na jedilniku.

Ker za njihovo pripravo ne potrebujemo veliko sestavin, smo jih poimenovali »hrana revežev«. Ne glede na to, ali je bil vzrok oddaljenost od najbližje trgovine ali revščina, so bile te jedi zelo enostavne za pripravo.

Ampak za precej ljudi in tudi pravih sladokuscev so te jedi še vedno med najbolj priljubljenimi. No, nekateri pa so nanje že zdavnaj pozabili.

Pogosto so to najokusnejše jedi, ki se jih radi spominjamo še iz časa stare Jugoslavije. Nekatere enostavno nimajo in nikoli niso imele prevoda v slovenščino. Tako so jih našteli na spletni strani kurir.rs:

1. Sladko zelje brez mesa

To zdravo, lahko in poceni kosilo je enostavno pripraviti. Da bo bolj okusno, zelju in drugi zelenjavi dodamo čebulo, ki jo prej prepražimo, korenje, papriko, po želji česen, paradižnik in peteršilj.

2. Pražen krompir

Prepraženi čebuli dodamo kuhan krompir in ga pretlačimo, nato pa po želji začinimo s papriko, soljo in poprom.

3. Kruh, mast in piment

Čeprav bo marsikoga starejšega spomnila na otroštvo, je ta jed za naše otroke nepredstavljiva.

4. Krompir, kuhan neolupljen

Nič preprostejšega. Postrezite s sirom, naredite paradižnikovo solato in že imate kosilo, ki je idealno za vroče poletne dni.

5. Kljukuša

Olupljen krompir naribamo, dodamo sol, poper in drobno sesekljano čebulo. Nato dodamo moko in med dodajanjem vode mešamo, da je malo bolj gosto kot za palačinke. Vlijemo v pomaščen pekač in pečemo približno pol ure na 250 stopinjah C.

6. Star kruh v kislem mleku

Ko ne veste, kaj bi zajtrkovali ali večerjali, nadrobite kruh v hladno kislo mleko ali jogurt. Tudi mnogim otrokom je všeč.

7. Popara

Star kruh zdrobite na koščke v vroči vodi. Olje ali mast segrejemo in segreto prelijemo, premešamo, dodamo sir ali smetano. Lahko ga naredimo z mlekom namesto z vodo, lahko tudi brez maščobe in vročega olja.

8. Pasulj

Fižol je dovolj kaloričen in poln beljakovin, da mesa sploh ne potrebuje. K pasulju se odlično podajo korenje, paprika in čebula.

9. Pohane šnite z jogurtom

Namesto da za zajtrk ali večerjo uživate predelane mesne izdelke, polne aditivov, si raje pripravite pohane šnite in pijte jogurt.

10. Krompirjeva juha

Prepražimo čebulo in korenje, dodamo na kocke narezan krompir, zalijemo z vodo, pokuhamo, nato dodamo paradižnikov sok in začinimo. Krompirjevi juhi lahko po želji dodamo tudi drugo zelenjavo, na primer papriko.

11. Jabolka v šlafroku

Jabolčne kolobarje pomakamo v zmes za palačinke in ocvremo na vročem olju, nato pa jih posujemo s sladkorjem v prahu.

12. Star kruh z mlekom in sladkorjem

Na kocke narežemo star kruh, dodamo sladkor in prelijemo z vročim mlekom. Velika škoda, da je dandanes vsak kruh poln aditivov, tako da je to večje zlo kot dodati malo sladkorja.

13. Pita zalivača, polivka

Nič preprostejšega – testo za pito razporedite po pekaču, ga malo namastite, in ko je pečeno, prelijte z vročo vodo.