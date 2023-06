Bo Ivo Boscarol z denarjem prišel naproti reševalcem

»Tak je bil naš doktor Tomaž, ki bo v srcih gorenjskih reševalcev za vedno zapisan kot junak, ki se ni odrekel dolžnosti niti v skrajno tveganih primerih. Slava tvojemu spominu, doktor Tomaž!« je, ob koncu prispevka, v Planinskem Vestniku, leta 1993 zapisal Ciril Praček o zdravniku, dr. Tomažu Ažmanu in dodal naslov: Hrabri, odločniI mož dejanj

V njegov spomin so strokovna srečanja zdravnikov urgentne medicine in GRS preimenovali v Ažmanove dneve. Ni imel le izjemen odnos do pacientov, čas je našel tudi za odgovore na novinarska vprašanja po akcijah v gorah, ki sem jih takrat pokrival za strani Dela in kasneje Slovenskih Novic.

Organizator tokratnega, vsebinsko bogatega dvodnevnega posveta Ažmanovih dnevov, v hotelu Špik, v Gozd Martuljku je tržiški Zdravstveni dom. Primarij dr. Iztok Tomazin, dr. medicine je v izvedbeno ekipo povabil 8 kolegov zdravnikov in magistra zdravstvene nege, Janeza Primožiča, Tržičana. Tudi njegov primer 500 metrskega padca, med sestopom iz severne strani Storžiča je bila ena od tem tokratnega posveta.

Sta pa Filip Bence (pred 14 leti ga je v Storžiču ubil plaz) in Primožič, te dni bo minilo 30 let, v steni Velikega Draškega vrha, v Trapezu, splezala prvenstveno smer in jo krstila za Spominsko smer dr. Tomaža Ažmana.

Ažmanovi dnevi. FOTO: Mirko Kunšič

Včeraj so udeleženci najprej poslušali Memorialna predavanja, nujna stanja z obeh strani, pogled pacientov in zdravnikov. Zvečer so poslušali izkušnje iz prve roke o plazu pred dvema letoma v Storžiču s tremi mrtvimi, enim hudo ranjenim alpinistom in dvema poškodovanima zdravnikoma. Popoldne so posadke vojaškega in policijskega helikopterja demonstrirale reševanje z ekipama helikopterske nujne medicinske pomoči -HNMP v skalah pod Srednjim vrhom.

Vodja enote HNMP na Brniku, zdravnik Uroš Lampič pred vajo pove, da letno, skupaj z enoto v Mariboru opravijo 450 intervencij.

»V minulih 20 letih več kot 6000 (!). A bi jih lahko še več z boljšim sistemom in organizacijo. V združeni ekipi, v vojaškem helikopterju so poskrbeli za obolelega ponesrečenca, dr. Alenka Pavlovčič, Janez Primožič in Gorazd Bregant iz GRS. Tudi v policijskem helikopterju so uporabili jeklenico za dvig ponesrečenca v plovilo.

Ažmanovi dnevi. FOTO: Mirko Kunšič

V ekipi so bili, dr. Iztok Tomazin in Robert Kralj kot reševalec letalec. Naša usposabljanja izvajamo natančno po protokolih. O tem, kdaj bi lahko prišlo do formiranja še ene enote, v drugem delu Slovenije pa je vprašanje za politiko,« doda zdravnik Uroš Lampič.

Na naše vprašanje, ali je res, da bo Ivo Boscarol z denarjem prišel naproti reševalcem, zdravnik tega ni ne zanikal, niti potrdil. Državni sekretar, ki je bil na posvetu kot gost, pa je dejal kolegici, da brez službe za stike z javnostjo ministrstva ne bo ničesar izjavil.

Po uspešno izvedeni vaji reševanj, v skalah nad potokom Jerman pod Srednjim vrhom, je direktor OZG Matjaž Žura udeležencem posveta, v predavalnici hotela Špik predstavil 20 let poti do sedanje enote HNMP. In tudi svojo, ki jo je prehodil, od reševalca v Kranjskem ZD, do direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske. A si ob tem jemlje še vedno 20 odstotkov časa za udeležbo v reševanjih.

Ažmanovi dnevi. FOTO: Mirko Kunšič

Dr. med. Mitja Mohor, ki je bil vseskozi zraven kot priganjač je dejal, da enote HNMP ne bi bilo, če tega ne bi, na najvišjih nivojih podprla, včasih tudi bolj naglas, vedno pa z argumenti, zdravnica Edita Štok (1960-2008) in zdravnik Štefek Grmec (1962 -2012), ki je na MF v Mariboru predaval predmeta prve pomoči in urgentne medicine.

Danes bodo Ažmanove dneve sklenili s predavanji Otroci v gorah, primeri ukrepanj v množičnih nesrečah in štirih praktičnih delavnicah.