6 pasti dietnih gaziranih pijač

Ste doslej uživali v pitju gaziranih pijač, zdaj pa ste se odločili, da jih zamenjate za dietne? Ali ste »zaradi zdravja« dietne gazirane pijače pili že sedaj, pa ste nazadnje ugotovili, da niste nič bolj zdravi, nič bolj fit, in se pravzaprav ne počutite nič bolje?

Če razmišljate o tem, da niso nezdrave zgolj sladkane gazirane pijače, temveč tudi dietne, potem imate prav. Skrivajo se sicer za napisom »diet« in ne vsebujejo navadnega sladkorja ali se ponašajo zgolj z nekaj malega kalorijami, vendar to še zdaleč ne pomeni, da so zdrave.

Preberite, katere so njihove slabosti in kako se lahko spremenita vaše zdravje in počutje, če se jim odrečete enkrat za vedno.

1. Glavoboli

Sladke pijače, tudi dietne, so nam všeč zaradi njihovega sladkega okusa – ta naj bi nam pomagal, da se počutimo bolje. Vendar pa ni vsa hrana, ki jo uživamo zaradi tolažbe, hkrati tudi hrana, po kateri se dejansko počutimo bolje. To vsekakor velja za dietne pijače z mehurčki, ne glede na to, ali imajo okus po koli, oranžadi, toniku …

V »European Journal of Clinical Nutrition« so objavili rezultate raziskave, ki priča o tem, da uživanje večine dietnih pijač povzroča glavobole, migrene, preganjavico in tudi nespečnost. Če jih prenehate uživati, je glavobolov konec, bolj ste osredotočeni in dejansko začnete »trezno« razmišljati. Zakaj? Dokazano je, da umetno sladilo aspartam, ki je v mnogih dietnih pijačah, vpliva na kemikalije, ki se izločajo v možganih, prav tako pa spreminja tudi delovanje živčnih signalov.

Enako je pokazala že leta 2013 objavljena študija, ki je pri laboratorijskih podganah, ki so uživale aspartam, odkrila poškodbe živčnih končičev. Ta je bila zelo opazna v predelu možganov, ki so odločilni za motorične spretnosti.

2. Okus

Pijače z mehurčki pijemo zaradi prijetnega okusa. Pravzaprav se okus s pitjem dietnih pijač z mehurčki precej poslabša. Ne le da ob pitju dietnih pijač ne boste nikoli postali ocenjevalec vina, saj bodo vaše brbončice preveč prizadete. Temveč boste tudi hrano pri povsem običajnih obrokih okušali precej slabše.

Zaradi tega naredijo naše okuševalne brbončice kar nekoliko »prizadete« – okušajo zgolj še izjemno intenzivne okuse, manjka pa jim prefinjenega okušanja, s katerim se običajno lahko pohvalijo kuharski mojstri in okuševalci jedi ter vina. In ker okušate zgolj še intenzivne okuse, vas zdrava, naravna hrana težko zadovolji – hrepenite po intenzivnih okusih, po umetnih ojačevalcih arom, po še več dietne pijače, po čipsu in vsem ostalem, čemur je okus izboljšan s pomočjo sodobne kemije.

Če se dietnim pijačam odrečete, bo nekaj časa trajalo, da se vam ponovno povrne pravi okus, a nato boste presenečeni – ugotovili boste, da je večina nezdrave hrane pretirano močnih okusov in vam dejansko prijajo nekoliko blažji, bolj naravni in pristni. In če po tem, ko ste se dietnim pijačam popolnoma odpovedali ter znova navadili dobrih okusov, lotite dietne kole? Ugotovili boste, da je tako sladka, da je ne želite pogoltniti.

3. Telesna teža

Če ste pričeli piti dietne pijače zaradi tega, da bi shujšali, potem se jim morate odreči. Dolgoletne raziskave na področju diabetesa, ki so jih objavili v »Diabetes Care«, so pokazale, da uživanje dietnih pijač pri odraslih ljudeh ne zmanjša nabiranja kilogramov, temveč se to nadaljuje ravno tako kot prej, ko so ljudje uživali klasične sladke pijače z mehurčki.

Poleg debelosti pa se vam obetata še visok krvni tlak in povišana raven trigliceridov. Po izsledkih to vodi tako v sladkorno bolezen kot v bolezni srca in ožilja.

Da dietni napitki z mehurčki slabo vplivajo tako na kilograme kot diabetes, je pokazala tudi avstralska raziskava – če spijete kozarec dietnih mehurčkov pred obrokom, se trebušni slinavki namreč popolnoma »zmeša« in prične s prekomernim izločanjem insulina. To pa ne vodi zgolj v sladkorno bolezen, temveč tudi kopiči telesne maščobe.

Prvi je ta, da imamo zaradi dietnih pijač z mehurčki napačen odnos do prehrane. Ker spijemo plastenko okusne dietne sladke pijače z zgolj 5 kalorijami, se nam zdi, da si lahko malo bolj privoščimo pri drugih rečeh – saj smo »prihranili« zaužite kalorije z dietnim napitkom, kajne? Poleg tega velja tudi razmislek o tem, da so pijače z mehurčki najpogosteje spremljevalec nezdrave, hitre in prazne prehrane. Če pogosto pijemo mehurčke, pa četudi dietne, torej običajno tudi pogosto jemo nezdrave jedi.

Če bi radi shujšali, potem nikar ne nasedajte oznaki »dietno« ali napisu »3 kalorije« in podobno. Shujšate lahko le tako, da dietne mehurčke pozabite in pričnete piti naravne in zdrave napitke – vodo, zeleni čaj, sveže iztisnjen pomarančni sok, limonado.

4. Alkohol

Ste vedeli, da se dietna pijača z mehurčki prebavi hitreje od klasične? Res je, in če pijete kolo z alkoholom, boste bolje prenašali alkohol, kot če pijete dietno kolo z alkoholom. Dietni mehurčki poskrbijo, da gre alkohol hitreje v kri, zato ste hitreje pijani.

5. Nezlomljivi

Medtem, ko so nekatere slabe plati uživanja klasičnih in dietnih gaziranih pijač dobro raziskane in zanje vemo, kako in zakaj prinašajo slabosti, so nekateri učinki še popolnoma neraziskani. Tako je dokazano, da gazirane pijače (s sladkorjem ali dietne) povzročajo demineralizacijo kosti, ne vemo pa, kaj je za to krivo. Študija dokazuje, da je med ženskami, ki pijejo gazirane pijače, kar 65 odstotkov višja možnost, da pride v obdobju po menopavzi do zloma kolka, saj je njihova kostna gostota precej nižja kot pri ženskah, ki nezdravih pijač z mehurčki ne uživajo.

6. Zdrava ledvica

Še en organ, ki si bistveno opomore, če se odrečete gaziranim in dietnim gaziranim pijačam, so ledvica. Morda zato, ker se jim ni treba več ukvarjati z dolgim spiskom sestavin gaziranih pijač, za katere le malokdo ve, kaj dejansko predstavljajo. Morda tudi to, da raziskava, ki je spremljala ženske kar enajst let, je dokazala, da se odrekanje gaziranim pijačam kaže z očitno boljšim delovanjem ledvic, medtem ko pitje umetnih gaziranih pijač vodi v slabšanje ledvičnih funkcij.

Če želite, da bodo vaša ledvica delovala s polno paro in se posvečala odstranjevanju toksinov, uravnavanju krvnega tlaka, absorbciji mineralov in tako naprej, torej na kole, oranžade, tonike in podobno raje pozabite. Če so vam mehurčki pri srcu, raje posezite po 100 odstotnim jabolčnem soku in ga zmešajte z nekaj naravne mineralne vode z naravnimi mehurčki.