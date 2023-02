Bi se vozili s pol-avtom, pol-kolesom?

Z razvojem električnih koles in avtomobilov so Nemci prišli do genialne ideje; zakaj ne združiti kolesa in avta. Ljudje ne kolesarijo v službo predvsem zato, ker se bojijo slabega vremena; ljudje se ne vozijo z avtomobili v službo, predvsem zaradi prometne gneče.

Rešitev? Pol-avto, pol-kolo, ki šiba do 60 km/h! Z 2000 Wh močno baterijo lahko prekolesarite 150 kilometrov. Če se boste vozili počasneje pa dvakrat toliko, obljubljajo v Canyonu.

Prednost te dvoživke bi bila predvsem v tem, da bi se lahko vozili po prometnicah, kot tudi po kolesarskih stezah. To bi bilo sprejemljivo predvsem zaradi dimenzij vozila oziroma svoje ožine.

Mi smo skeptični, a Nemci trdijo, da imajo dovolj argumentov za serijsko proizvodnjo. Mi v tem vidimo (za zdaj) še eno nevarnost v prometu.