Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Kar 35 % ljudi, starejših od 60 let, se vsako jutro srečuje s težavami, ki jih povzroča trn v peti: iz postelje vstanejo sicer brez težav, vendar so prvi koraki lahko izjemno boleči. Prve minute dneva pogosto preživijo v bolečinah, ki pri nekaterih čez dan popustijo, pri drugih pa trajajo in se pojavljajo z različno intenzivnostjo vse do večera. Življenje postane težavno in obremenjujoče. Številni se sprijaznijo s slabšo kakovostjo življenja, češ da je to sestavni del staranja. Vendar ni treba, da je tako. Če imate trn v peti (trn petenice) in boste pravočasno ukrepali ter rehabilitacijo zaupali specialistom fizioterapije, boste uspešno okrevali, ne da bi potrebovali pomoč kirurgov. Takšna je zgodba tudi našega sogovornika, 52-letnega Zvoneta, ki je nad svojim stanjem skoraj obupal. Na srečo je našel rešitev pri pravih strokovnjakih.

