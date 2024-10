Odkar prijateljica zasluži več od mene, želi prekiniti stike (svetuje Bruno Šimleša)

Pozdravljeni,

na vas se obračam po pomoč in mnenje glede situacije, v kateri sem se znašla s prijateljico. Njeno vedenje me je zelo strlo, in potrebujem vaš nasvet, ali naj se še trudim za najin odnos. Če povzamem na kratko, me je prijateljica pred kratkim obvestila, da se ne bo več pogosto družila z mano, ker si ne moreva več privoščiti enakih stvari. Naj razložim, kako se je to zgodilo.

S prijateljico sva se spoznali v gimnaziji, zdaj sva stari 37 let. Obe sva šli študirat v Ljubljano, vsaka svojo smer, nisva sicer živeli skupaj, vendar sva se družili večkrat na teden in druga ob drugi prestali ogromno stvari. Zdelo se mi je, da je najino prijateljstvo res trdno, da se poznava v globino in razumeva druga drugo, zaupala sem ji. Tako je bilo še do nedavnega.

Pred nekaj meseci je prijateljica napredovala v službi, dobila povišico in nato spoznala tudi bolj premožnega partnerja, s katerim si privoščita veliko luksuza. Vesela sem bila zanjo in nikdar nisem izrazila ljubosumja ali očitanja, da pretirava ali je razsipna. Je pa res, da je njeno novo razkošno vedenje začelo načenjati najin odnos.

Tudi za najino druženje je začela predlagati drage aktivnosti. Denimo ni se več želela dobiti na najinih nekoč priljubljenih mestih, ampak je hotela, da greva v luksuzni spa. Prej sva vsaj enkrat na leto šli skupaj na potovanje, vedno sva našli kakšno ugodno rešitev, no, pred nekaj tedni nama je predlagala zasoljeni dopust v tropih.

Vsakič sem se počutila zelo krivo, ko sem se ji opravičila, da sama česa takšnega finančno ne bom zmogla. Sprva je bilo videti, kot da me razume, zadnjič, ko sva imeli podobno dilemo, pa je izstrelila, da ne vidi več smisla, da se druživa, če bom zavrnila vsak njen predlog. S to izjavo me je šokirala in prizadela. V tistem trenutku nisem niti vedela, kako odreagirati. Opravičila sem se ji in zamenjala temo. Kmalu sva se poslovili.

Zdaj je minilo že dva tedna od tega incidenta in nobena od naju ni poskušala navezati stika. V meni se mešajo občutki sramu, žalosti in jeze. Počutim se slabo, ker mi je dala občutek manjvrednosti, po drugi strani pa sem ogorčena, da lahko oseba, s katero sva skupaj prestali toliko stvari in si zaupali največje skrivnosti, tako ravna z mano – prijateljico.

Spoštovani g. Šimleša, zanima me, kaj si vi mislite o celotni zadevi. Prosim za vaš nasvet. Bi morala prijateljici oprostiti? Je morda njen izpad bil posledica stresa in ni mislila resno? Nikoli prej si ne bi mislila, da je zmožna česa takega. Ali je denar res lahko razlog, da tudi trdno prijateljstvo razpade?

Hvala vam že vnaprej,

Bralka

