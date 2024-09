Živahne barve v otroški sobi

Jesen je polna živahnih barv, te pa dokazano izboljšujejo razpoloženje, zato si jih za čas, ko bo vreme manj primerno za sprehode po naravi, pričarajmo doma. Pisane odtenke pripeljimo v hišo z okrasi, ki jih izdelamo skupaj z najmlajšimi.

Nič ni lažjega kot ustvarjanje z značilnimi znanilci jeseni, odpadlim listjem. Ker že sami po sebi žarijo v toplih, privlačnih barvah, naberemo čim več različnih, nato pa jih z lepljenjem in drugimi tehnikami spreminjamo v različne umetnine. Iz listov z narezanimi robovi, denimo javorjevimi, lahko z lepljenjem na papir izdelamo ježka. Glavo narišemo, listi, ki jih lepimo drugega nad drugim, pa naj predstavljajo bodice. Umetnino lahko oblikujejo tudi zelo majhni otroci, če jim ježka narišemo mi.

Listi so odličen material za ustvarjanje. FOTO: Sinenkiy/Getty Images

Še en ličen jesenski okras, ki ga je izjemno preprosto narediti, je drevo iz papirnate vrečke. Poleg te bomo potrebovali še odpadle drevesne liste, škarje in lepilo. Sredino vrečke zasukajmo okoli osi in zgornji del vrečke narežimo na trakove. Zasukajmo vsak trak posebej, da dobimo veje. Spodnji del vrečke upognimo tako, da bo samostojno stala na podlagi, lahko jo tudi prilepimo na debelejši karton. Zdaj na papir prilepimo še liste.

Naberemo čim več različnih listov, nato pa jih z lepljenjem in drugimi tehnikami spreminjamo v različne umetnine.

Drevo iz papirnate vrečke je preprosto izdelati. FOTO: FB

Iz javorjevih listov lahko naredimo tudi lisico. List predstavlja glavo, nanj nalepimo ali narišemo oči. Telo narišemo z barvicami.

Pisan oblak

Izjemno lep okras za otroško sobo ali igralnico je pisan oblak z deževnimi kapljicami. Potrebujemo škarje, karton, barvni papir, sukanec, lepilo in lepilni trak. Iz kartona izrežemo oblak in ga pobarvamo ali oblepimo z barvnim papirjem. Druga možnost je, da ga izrežemo iz krep papirja in več plasti združimo, da postane tridimenzionalen. Iz barvnega papirja izrežemo kapljice in jih s pomočjo šivanke nanizamo na nit. Na nit nanizane kapljice ali kak drug motiv so lahko tudi izvirna zavesa za otroško sobo. Če ne želimo izrezovati ali prepogibati oblik iz papirja, lahko uporabimo že narejene izdelke, na primer papirnate posodice za mafine različnih barv. Nastale bodo igrive in zabavne zavese.

Če nam je všeč, lahko iz jesenskega listja naredimo štampiljke in na steno odtisnemo zanimiv barvni vzorec. Tega lahko natisnemo tudi na papir, tega pa prilepimo na steno in okrasimo sobo. Starejši otroci lahko štampiljke iz listov uporabijo za slikanje po majicah s tekstilnimi barvami. Dobili bodo unikatno oblačilo.

Štampiljke iz listov lahko uporabimo za slikanje po majicah.

Kaj menite o lovilcu vetra, ki ga obesimo na okno? Izdelamo ga iz rolice toaletnega papirja: pobarvajmo jo v rjavo in nanjo, na eno stran, s spenjačem pritrdimo trakove svilenega papirja v jesenskih barvah. Na drugem koncu rolice tik pod vrhom naredimo dve luknjici in skozi napeljemo volneno nit. Obesimo k oknu oziroma nekam, kjer bo lovilec vetra prišel do izraza.