Ženske odkrile idealno dolžino seksa

Glede na rezultate ene od na to temo opravljenih raziskav naj bi idealna dolžina seksa za ženske znašala od 25 do 30 minut. Vključno s predigro.

Raziskava, objavljena v reviji Journal of Sex Research, je odkrila, da ženske prisegajo na predigro, ki traja od 11 do 14 minut, tej naj sledi spolni odnos, dolg od 14 do 16 minut.

Z drugimi besedami, da bi dosegle maksimalno zadovoljstvo, si one želijo, da bi si celoten spolni akt apr vzel najmanj 25 do 30 minut.

FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages

Beseda strokovnjaka

Seksualni in zakonski terapevt Ian Kerner rezultate komentira: »Vedno spodbujam pare, naj si pred samim spolnim aktom vzamejo več časa za predigro. Daljša, kot je ta, večje je vzburjenje, orgazem pa lažje dosegljiv.«

Ti izsledki izpostavljajo pomen pozornosti v intimnih odnosih, ki lahko znatno prispeva k večjemu zadovoljstvu in okrepi vezi med partnerjema, piše 24sata.hr.