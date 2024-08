Pet neznanih erogenih točk

Če mislite, da poznate vse svoje in partnerjeve erogene točke, pomislite ponovno. Kajti nekatere od njih so neznane in nihče jim ne bi pripisal tako močnega vpliva na spolne občutke, kot ga v resnici imajo.

Pet takšnih niza dnevnik.hr.

Notranje strani sklepov

Natančneje: kolen in komolcev in zapestji. Koža je tam posebej tanka, posuta z živčnimi končiči in zato zelo občutljiva.

Nežna stimulacija teh delov telesa prebudi najbolj vroče občutke.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Spodnji del hrbta

Živčevje na tem delu hrbtenice je neposredno povezano s spolnimi organi, natančneje z vagino.

Nežni pritiski ali druga oblika stimulacije lahko kot rezultat prinese izjemne spolne vrhunce pri ženskah.

Lasišče

Lasišče je polno živčnih končičev. Rahlo vlečenje las ali sprehod s prsti skozi lasišče naježi celo telo.

Predigra, ki lahko hitreje pripelje do vrhunca.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Notranji deli stegen

Še en del telesa, na katerem je koža tanka in polna živčnih končičev.

Zato je pri obeh spolih močna erogena cona in je ne bi smeli zapostaviti.

Dlani in blazinice prstov

Ni skrivnost, da so roke posebej občutljive na dotik, seksualne občutke prebudi ali okrepi nežna stimulacija dlani in blazinic prstov.

Oboje velja za pomembno, a žal pogosto spregledano erogeno cono.