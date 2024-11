Po francosko je zdravo

Strokovnjaki so mnenja, da strastno francosko poljubljanje odlično vpliva na človekovo telo in zdravje, saj zmanjšuje stres, sprošča in dviguje samozavest, zato bi ga lahko primerjali celo s telesno vadbo.

Za eno čokolado

Z enim dolgim francoskim poljubom telo porabi skoraj 30 kilokalorij, v pol ure bi jih tako lahko pokurili za celo tablico čokolade! Da je francoski poljub kot rekreacija, ne preseneča, saj pri njem sodeluje kar 30 mišic. V ustni votlini je več tisoč živčnih končičev, ki spodbujajo željo po seksu, zato strastno poljubljanje pogosto vodi naprej.

Ustnice so izredno občutljive, celo bolj kot spolovila, po mnenju večine moških je poljubljanje celo najboljša predigra. Tako se izločajo tudi hormoni sreče, ki dobrodejno vplivajo na imunski sistem in psihofizično počutje. Nobena raziskava pa še ni pojasnila, zakaj večina ljudi med francoskim poljubljanjem glavo nagne desno.