Skrivni Putinov sin prvič v javnosti! Pojavila se je fotografija Ivana, Kremelj ne želi, da bi jo videli (VIDEO)

Domnevno skrivni sin ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegove dolgoletne partnerice, nekdanje telovadke in olimpijske prvakinje Aline Kabajeve, je bil prvič opažen v javnosti, navaja opozicijski ruski Telegram kanal VChK-OGPU.

»Najbolj osamljen fant v Rusiji«

Deček, ki naj bi mu bilo ime Ivan Vladimirovič Putin in naj bi bil star okoli deset let, je bil doslej popolnoma skrit pred očmi javnosti. Na fotografiji, ki jo je objavil kanal, povezan z ruskimi varnostnimi strukturami, je Ivan opisan kot »najbolj osamljen fant v Rusiji«, ker nima skoraj nobenega stika z vrstniki in živi pod nenehnim nadzorom varušk, učiteljev in paznikov. Menda ima mlajšega brata Vladimirja mlajšega, ki je star štiri leta. Putin sicer nikoli ni javno priznal svojega razmerja s Kabajevo niti tega, da imata otroke, čeprav je lani med televizijskim nastopom namigoval na »majhne družinske člane«, s katerimi gleda pravljice.

Uradni Kremelj zanika razmerje

Uradni Kremelj še vedno zanika obstoj njunega razmerja, čeprav neodvisni raziskovalni center Dossier Centre trdi, da ima dokaze o obstoju dveh sinov iz tega razmerja. Otroci, kot rečeno, živijo pod strogim režimom brez stikov z drugimi otroki, izobražujejo se izključno v Putinovih razkošnih rezidencah, pod stalnim varstvom varnostne službe. Pri izobraževanju jim pomagajo guvernante – prej iz Velike Britanije in Nove Zelandije, zdaj pa zaradi vse slabših odnosov z Zahodom iz Južne Afrike.

Putin je znan po doslednem skrivanju zasebnosti. Ob neki priložnosti je izjavil: »Imam zasebno življenje in ne dovolim vmešavanja vanj.«

Objava Ivanove fotografije je nastala po tem, ko je bil kanal VChK-OGPU nedavno zaprt na Telegramu, kar so nekateri razlagali kot poskus Kremlja za utišanje tovrstnih informacij.

Čeprav Dossier Center trdi, da ima slike obeh fantov, so se odločili, da jih ne bodo objavili iz etičnih razlogov, a vztrajajo, da je njuno razkošno življenje legitimna stvar javnega interesa.