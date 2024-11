Ogenj se vname takoj: med temi astrološkimi znaki je izjemna kemija

Dobra kemija je v romantičnem razmerju še kako pomembna. In med nekaterimi se ustvari domala takoj ter ostaja prisotna skozi ves odnos, ki ga oplemenitijo tudi druge kvalitete intimne zveze.

Kateri pa so astrološki znaki, ki neustavljivo privlačnost začutijo že na prvem srečanju? Odgovore ima dnevnik.hr.

Oven in vodnar

Kot zračno znamenje je vodnar vedno osredotočen na preizkušanje novih stvari. Dinamičnemu ovnu je to všeč, saj mu v odnosu z vodnarjem nikoli ni dolgčas.

Oven lahko vedno pokliče vodnarja, ta nikoli ne zavrne povabila na druženje in seveda predlaga dejavnost, ki očara rogato znamenje, pa naj bo to obisk nove restavracije ali izlet v neznano.

Ko gre za načrtovanje skupnih aktivnosti, je oven navdušen nad domiselnostjo vodnarja, vodnarja pa vselej znova očara in privlači izvirnost ovna.

Za vodnarja je izjemno pomembno biti v zvezi z nekom, ki se ne obremenjuje s tem, kaj bodo rekli drugi, hkrati ga privlači ovnova potreba po neodvisnosti.

Rojena v teh dveh astroloških znakih želita biti v resni in stabilni zvezi, hkrati želita ohraniti vsaj delček samostojnosti izven odnosa, kar je skupno obema.

Bik in rak

Bik je predano in zvesto znamenje ter nikoli kot samo po sebi umevnega ne jemlje skrbnega raka, ki mu vedno nudi popolno podporo in ga povsem sprejema.

Ena ključnih postavk za zaljubljenega bika je sprejetost v razmerju. Pozornost, ki mu jo namenja rak, je zanj zelo pomembna.

Ob tem odkrita komunikacija, ki jo biku zagotavlja rak, prvemu omogoča sproščeno izražanje v varnem okolju. Čeprav bik sicer zelo težko izpoveduje čustva, se ob potrpežljivem in razumevajočem raku hitro sprosti.

Rak je vodno znamenje, kar pomeni, da je zelo čustven in je čustva tudi vedno pripravljen pokazati.

Imeti v življenju zemeljsko znamenje, kot je bik, zanj pomeni, da je vedno varen in razumljen, zlasti tedaj, ko je njegovo življenje kaotično in stresno.

Dvojček in strelec

Dvojčki včasih kar malo pozabijo, kako srečni so lahko, da imajo v življenju strelca. Vse dokler ne pride do pogovora o tem, da potrebujejo malo svobode, kar rojen v znamenju strelca še kako razume.

Gre za dva astrološka znaka, ki najbolj cenita neodvisnost in svobodo, zato tvorita idealen par.

Strelec in dvojček oblikujeta zvezo po svojih pravilih in ne dopuščata, da bi jima kdo zapovedoval, kako naj živita. Dvojček ceni osebni prostor, strelec mu zagotavlja svobodo, da je lahko tisto, kar je.

Tudi za strelca je to še kako pomembno in ta dva znaka tako skozi življenje krmarita kot partnerja ter najboljša prijatelja. Z dvojčkovo življenjsko strastjo je v njuni zvezi vedno zabavno.

Lev in kozorog

Morda se na prvi pogled zdi, da lev in kozorog prihajata z različnih svetov, a v resnici gre za par, ki ga povezuje močna kemija. Lev je rojeni vodja, vendar je zanj privlačno dejstvo, da je vodja lahko tudi kozorog, kar pomeni, da nikoli ne zgolj slepo sledi drugim.

Levu je všeč, da lahko s kozorogom deli svoje ideje in težave ter od njega vedno dobi dober nasvet. Poleg tega se kozorog ne boji tveganja, kar je kvaliteta, ki jo lev močno ceni.

Kozorog je srečen, kadar ima ob sebi partnerja, ki je predan svojim ciljem ter mu veliko pomeni materialna blaginja.

Ne samo, da kozoroga to motivira, da vse moči uperi v to, da bi zveza uspela, motivira ga tudi, da se v življenju nasploh še bolj trudi.

Seveda levov življenjski entuziazem v odnos prinaša popolno ravnovesje za deloholične kozoroge, ki se ob kraljevskem znamenju zlahka sprostijo in včasih vendarle odmislijo delo ter z njim povezane obveznosti.

Devica in škorpijon

Kot zemeljskemu znaku je za devico ključno, da je ob nekom, ki mu lahko zaupa in je predan.

Zanjo je neprecenljivo, da je odnos zgrajen na trdnih temeljih in da je iskrenost v njem vselej najvišja kvaliteta. Kot nekdo, ki zagovarja poštenje in zaupanje, škorpijon v razmerju ustvarja devici na kožo pisane pogoje.

Devica prav tako ceni škorpijonovo čutnost. Škorpijon se sicer težko sprosti in pokaže ranljivost, a devičina potrpežljivost mu omogoča spuščanje čustvenega zidu. V družbi device je škorpijon pomirjen ter se počuti pomembnega.

Ko življenje postane kaotično in stresno, se škorpijon vedno lahko nanese na devico in jih brez zadržkov, zaradi njenega odprtega duha in uma, lahko zaupa - brez strahu, da bi ga zato obsojala.

Tehtnica in riba

Če bi ribe imele za razmerje moto, bi ta zagotovo bil: ljubiti in biti ljubljen. V tem paru je veliko ljubezni ter tudi veliko osvajanja novih znanj.

Oba astrološka znaka sta miroljubna in sta se pripravljena prilagajati potrebam sočloveka. To pomeni, da med njima ni veliko sporov, kadar do nesoglasji pride, jih znata rešiti.

Tehtnica ceni vselej prisotni podporo in razumevanje ribe, ribe cenijo težnjo tehtnice po harmoniji. Riba je največji navijač tehtnice, ta v življenje ribe vnaša živahnost in sproščenost.

Čeprav ribe potrebujejo nekaj več časa, da se povsem prepustijo zvezi s tehtnico, jim veliko pomeni njena prilagodljivost ter pripravljenosti sprejemati jih takšne, kot ribe so.

Ob tem dva, rojena v teh znakih delita podobne poglede na prihodnost, zato sta več kot običajen par, sta sorodni duši v pravem pomenu besede.