Vnašamo ga s hrano, a telo ga ne more proizvajati

Poleg tega da pomaga pri proizvodnji rdečih krvničk, ima tudi pomembno vlogo pri podpori imunskega sistema, mentalnih funkcij in mišične moči. Zadostne ravni železa so ključne za ohranjanje energije, kognitivnih sposobnosti in splošnega zdravja.

Vnašamo ga s hrano.

Ker ga telo ne more proizvajati samo, ga moramo pridobiti iz prehrane, iz živalskih in rastlinskih virov. Živalski viri, kot so rdeče meso, perutnina in ribe, vsebujejo hemsko železo, ki ga telo lažje absorbira. Rastlinski viri, kot so stročnice, oreščki, semena in listnata zelenjava, vsebujejo nehemsko železo, ki je manj biološko dostopno, vendar pomembno za vegetarijance in vegane.

Potreba po prehranskem vnosu železa se razlikuje glede na starost, spol in posebne življenjske razmere. Na primer, ženske v rodni dobi ga potrebujejo več zaradi izgube krvi med menstruacijo. Nosečnice in doječe matere imajo povečane potrebe po železu za podporo rasti in razvoja otroka, tudi otroci in mladostniki, ki so v fazi hitre rasti, ga potrebujejo več.

Pomanjkanje železa je najpogostejša prehranska motnja na svetu in lahko vodi v anemijo, stanje, pri katerem je število rdečih krvničk ali količina hemoglobina v krvi prenizka. Za preprečevanje pomanjkanja je pomembno, da v prehrano vključimo dovolj živil, bogatih z železom – kombiniramo jih z živili, bogatimi z vitaminom C, ki izboljšuje njegovo absorpcijo –, in da se zavedamo različnih potreb po tem za telo esencialnem elementu glede na življenjski slog in posebne okoliščine.

Najdemo ga v rastlinski in živalski hrani. FOTO: Piotr_malczyk/Getty Images

Simptomi pomanjkanja vključujejo utrujenost, slabotnost, težave s koncentracijo, vse to pa vpliva na vsakodnevno življenje posameznika. Ljudje z nizko ravnijo železa pogosto občutijo omotico in splošno oslabelost, vse to je posledica zmanjšane proizvodnje hemoglobina, kar omejuje prenos kisika po telesu. Pomanjkanje železa lahko povzroči tudi povečano dovzetnost za okužbe, saj podpira delovanje imunskega sistema. Pomanjkanje pri otrocih lahko vodi do vedenjskih težav in slabše šolske uspešnosti. Odrasli lahko opazijo celo zmanjšan libido.