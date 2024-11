Fatalne ženske so rojene v teh treh astroloških znakih

Vsak astrološki znak je edinstven, pri vsakem je namreč v ospredju lastnost, zaradi katere je zanimiv.

Ko gre za privlačnost, pa izstopajo trije. Sensa.rs takole razkriva, v katerih astroloških znamenjih so rojene fatalne zapeljivke, ki se jim je praktično nemogoče upreti.

Dvojček

V znamenju dvojčka rojena ženska zapeljuje po zaslugi posebnega šarma. Ona se spogleduje na nevsiljiv način, premore veliko vedrine, očara s pozitivno energijo in seveda z izjemno sposobnostjo navezovanja stikov.

Te poglablja z duhovitim in iskrivim dialogom, po zaslugi katerega se vsak njen sogovornik v hipu sprosti.

Ob tem so dvojčice znane po mladostnem videzu, so tudi po obnašanju vselej razigrane in sproščene, domiselne, modre, vesele in vsestranske, kar zagotovo okrepi njihovo privlačnost.

FOTO: Triocean/Gettyimages

Lev

Kraljica živalskega sveta in kraljica src. Levinja brez težav očara tudi najbolj zadržane ter na prvi pogled nedostopne junake, za katere se zdi, da so trdni in neomajni.

Levinja zna pritegniti pozornost in ceniti ljubezen, ki je je deležna, zna pa tudi, kadar začuti, da pri nekom ni na prvem mestu, pokazati pravo kraljevsko ljubosumje.

Ona pričakuje, da bo v življenju simpatije ena in edina, vselej v središču pozornosti ter bo deležna kraljevskega razvajanja.

Osvojiti levinjo ni lahko. Njen nasmeh pomeni, da pričakuje oboževanje, ne pa da ji je nekdo tudi všeč. Po duši je lovka in za seboj neredko pušča zlomljena srca.

Osebi, ki jo prepriča, se obeta razmerje z žensko, ki je vedno in povsod deležna velike pozornosti, srce pa vselej podari samo eni osebi.

FOTO: Unsplash

Tehtnica

Gracioznost, eleganca in nežnost. To so pridevniki, ki najbolje opišejo damo, rojeno v tem ozvezdju in to so lastnosti, zaradi katerih so tehtnice na seznamu fatalnih žensk.

Nemogoče se je ne zaljubiti v očarljivo tehtnico, ki v življenju vselej išče harmonijo in ravnovesje, je sinonim za šarm, ženstvenost in plemenitost.

Tisti, ki mu uspe osvojiti njeno srce, je vselej deležen občutka, da je zanjo eden in edini. Tehtnica namreč stoji ob strani, posluša, deli modre nasvete in zvezo oplemeniti z zvrhano mero romantike.

Rojene v tem znamenju na prvo mesto postavljajo odnose in ljubezen, zato previdno izbirajo partnerje. In ko ga izberejo, je ta lahko prepričan, da je najboljši.

Tudi zaradi tega občutka, ki ga pričarajo v odnosu, so tehnice upravičeno med fatalnimi ženskami.