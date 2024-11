Moč telesne govorice: kako gib in pogled razkrivata resnico

Telesna govorica je pomembna pri izražanju ali ponazarjanju občutkov, čustev in/ali razpoloženj. Če nam nekdo ni všeč, to težko povemo naravnost. Vendar to lahko naredimo - zavedno ali nezavedno - s telesno govorico. Če vam je nekdo všeč, a ne želite, da bi to vedel, ne bodite pazljivi samo pri tem, kaj boste rekli, ampak tudi, kako se boste vedli!

Partnerju z besedami morda dopovedujemo, da nam je všeč, da se bo udeležil srečanja s prijatelji, a s telesno govorico jasno izražamo, da ni tako. Pri prejemniku mešano sporočilo ustvari zmedenost - eno sporočilo je besedno, drugo govori telesna govorica. Lagati ali prikrivati čustva s telesno govorico je težko - razen če smo rojeni igralci ali sleparji. Ljudje izdajajo prava čustva, ne da bi se zavedali telesne govorice.

Ljudi, ki nas ne pogledajo naravnost v oči, imamo za nezanesljive, nepoštene, prestrašene, negotove.

Raziskave so pokazale, da večina ljudi posveča večjo pozornost vtisu, kaj druga oseba izraža s telesno govorico, ne z besedami. Zato dvomimo in se sprašujemo, ali govorjene besede ustrezajo telesni govorici. Primer je, ko se oseba z nečim strinja, a hkrati zmajuje z glavo. Poslušalec se tako postavi v obrambni položaj.

Poznati moramo sebe

Odločitve drugih so malo odvisne od tistega, kar govorimo. Za dober vtis, denimo na zmenku, moramo poznati lastno telesno govorico in jo znati do določene mere nadzirati.

Vsi smo že kdaj rekli »Občutek imam, da sem ji/mu všeč« ali »Občutek imam, da laže«. Tovrstne občutke imenujemo intuicija. Govorica telesa ima pri njej pomembno vlogo, kajti o drugi osebi nam pošilja sporočila, ki si jih razlagamo podzavestno. Zato je nujno najprej poznati govorico svojega telesa. Kakšne posebnosti v govoru kažemo, če lažemo ali če nam je nekdo všeč?

Večina ljudi posveča večjo pozornost vtisu, kaj druga oseba izraža s telesno govorico, ne z besedami. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Poskušajte se jih zavedati ter jih zavedno spremeniti. Z vsakim položajem telesa, gibom, pogledom pošiljamo sporočilo. Več kot v vseh drugih delih telesa jih je v očesnem stiku. Pogled ali strmenje v druge lahko ustvari pritisk in napetost. Tolpe se spopadajo zaradi načina, kako kdo gleda, na avtobusu smo vsi že kdaj sedeli ob človeku, ki je strmel v nas ali vdiral v naš osebni prostor.

Oči povedo veliko

Raziskave kažejo, da imajo tisti, ki znajo strmeti, lahko občutek moči in nadzora nad drugimi, ki take močne volje nimajo. Oči lahko sporočajo čustva ljubezni in privlačnosti, tako kakor tudi negativna razpoloženja. Oči so najboljši neverbalni kazalnik čustev in stanja razuma.

Za dober vtis, denimo na zmenku, moramo poznati lastno telesno govorico in jo znati do določene mere nadzirati.

Ljudi, ki nas ne pogledajo naravnost v oči, imamo za nezanesljive, nepoštene, prestrašene, negotove. Naše oči imajo moč soditi, privlačiti ali zastrašiti. Z njimi pokažemo zanimanje, dolgčas, nejevero, presenečenje, grozo, gnus.

Ohranjanje očesnega stika pove, ali je oseba vredna zaupanja, odkritosrčna ali ljubeča. Izmikajoči se pogled, preveč mežikanja ali nepremičen pogled namiguje na prevaro. Ljudje s sproščenimi očesnimi gibi, a s pozornostjo, usmerjeno na tiste, s katerimi komunicirajo, so videti bolj iskreni in pošteni.