Oče grozljivo umorjene deklice se je zlomil in priznal: »Sara je umrla zaradi mene«

Sojenje za umor desetletne angleške deklice Sare Sharif je doseglo nepričakovan vrhunec, ko je njen oče Urfan Sharif med pričanjem izrekel pet besed, ki so pretresle sodno dvorano in spremenile potek sojenja: »Sara je umrla zaradi mene.« Do tega trenutka je Sharif namreč zanikal vsakršno vpletenost v smrt hčerke in krivdo prevalil na svojo ženo, Sarino mačeho.

Urfan Sharif je bil med pričanjem vidno pretresen, večkrat je padel v jok in komaj je izustil kakšen razumljiv stavek. Do priznavanja krivde je vztrajal, da ni bil prisoten, ko je bila Sara umorjena, vendar pa je pod pritiskom navzkrižnega zaslišanja odvetnice Caroline Carberry le popustil in priznal, da je bil on tisti, ki je umoril nedolžno deklico. In to s kijem za kriket ter kovinsko palico, z obema je dekletce tako hudi ranil, da ji ni bilo pomoči.

Obtoževanje in žaljivke

Sicer pa je sojenje zaznamovalo prelaganje odgovornosti med Sarinim očetom in mačeho Beinash Batool, medsebojno obtoževanje in žaljivke. Sharif je Batoolovo med drugim označil za »psihopatko« in »zlobno«, Batoolova pa je med njegovim pričanjem kričala »lažnivec«.

Porota je po devetih urah in 46 minutah razpravljanja prišla do zaključka, da sta kriva oba, Sarinemu očetu naj bi namreč pomagala žena, oba so zato obsodili za kaznivo dejanje umora. Obsojen je bil tudi Sarin stric Faisal Malik, in sicer zato, ker ni preprečil nasilja.

Grozljivi dokazi

Med sojenjem so tožilci predstavili tudi podrobnosti o trpinčenju, ki ga je Sara doživljala pred smrtjo. Večkrat je bila brutalno pretepena, imela je zlomljenih več kosti, kožo po telesu pa polno modric. Oče in mačeha sta jo večkrat zvezala in mučila, o čemer so pričali dokazi, predstavljeni na sodišču, in ob ogledu katerih je mnogim zaledenela kri.

Zgodba desetletne Sare, ki je sanjala o tem, da bi postala balerina, a se ji sanje ne bodo nikoli uresničile, je pretresla vse, ki so bili priča sojenju, in so pozneje dejali, da bo z njimi ostala za vedno.