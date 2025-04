Ansambel Vihar: mama in hči združili moči

Ansambel Vihar je lani praznoval polnoletnost, minuli mesec, ki je bil v znamenju praznovanj mamic, pa so na radijske postaje poslali nov valček z naslovom Mamino srce, v katerem sta moči združili mamica in hči, pevka Klara Lorger in njena hči Glorija. Povrhu sta se pod čustveni valček podpisali mama in hči, Vera in Eva Šolinc, ki sta že večkrat združili moči in dokazali, da sta pravi glasbeni mojstrici.

Ansambel Vihar je ponosen na pevko Klaro Lorger, mamico treh deklic. Najstarejša Glorija se lahko pohvali z že zelo izdelanim glasom, zato si je tudi Klara zaželela, da to obdobje svojih deklet ujame v skladbi, kjer bo vsaka od njih dobila svoj prostor. Z njo je sicer zapela le Glorija, ki je za to priložnost prvič oblekla narodno nošo, njeni mlajši sestrici Trina in Eva pa nastopata v videospotu, v katerem so tudi mame vseh štirih članov ansambla, zato bo ta zagotovo vsem ostal v spominu za vse življenje.

V pesmi Mamino srce Klara in Glorija pojeta o brezmejni in brezpogojni ljubezni mame do svojih otrok, pri tem jo otroški glas opominja na to, naj ob skrbi za otroke in družino nikar ne pozabi nase in na svoje želje.

Številne nagrade

Ansambel Vihar, klasični trio z diatonično harmoniko in večglasnim petjem, v katerem so poleg pevke Klare še brata Tomaž in Peter Prevorčič ter Andrej Cmok, je na glasbeni sceni že skoraj 19 let. Junija lani so slavili glasbeno polnoletnost. Klara ima enega najlepših vokalov v narodnozabavni glasbi in je dobitnica Korenove plakete na ptujskem festivalu, ki jo komisija podeli pevcu ali pevki za najboljšo vokalno izvedbo le enkrat. Tudi na številnih drugih festivalih so prejeli več nagrad.

Valček Mamino srce so posneli z Glorijo, hčerko pevke Klare. FOTO: arhiv ansambla

Izdali so veliko skladb, ki so se poslušalcem zasidrale globoko v srce. Ena takih je valček Ne primerjaj me z njo, s katero so se leta 2010 predstavili na festivalu na Vurberku in prejeli nagrado radijskih postaj. Enako priznanje so prejeli leto pozneje, prav tako na Vurberku, za skladbo Dobro mi gre. Lani so posneli valček Zmogla sem oprostiti, za katerega je melodijo napisal David Novak, besedilo Igor Pirkovič, aranžma pa Primož Ilovar in Tomaž Prevorčič. Misli članov so že usmerjene k 20-letnici ansambla, ki jo bodo praznovali prihodnje leto. Načrtujejo veliki koncert sredi Slovenj Gradca.