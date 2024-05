Res niste nezvesti?

NEZVESTOBA se lahko kaže tudi v na videz nedolžni obliki, ne moremo je opredeliti, lahko pa jo občutimo. Lahko gre za neškodljiva dejanja, ki pa nas prizadenejo, tudi če partner vse zanika. Kdaj morate biti pozorni na majhne prevare?

Privlačnost

Če vaš partner preživlja čas z nekom, za kogar veste, da ga seksualno privlači, je to idealna odskočna deska za nezvestobo. Pravzaprav se ta na čustvenem področju že dogaja, pa če si priznate ali ne. Ne samo da se partner druži s takšno osebo, ampak tudi misli nanjo, ji posveča posebno pozornost, se ukvarja z njo ... Če pri tem privlačnost glasno zanika, namesto da bi se pogovoril, je to znak za preplah.

Spletni profil

Partner ima lahko profil odprt še iz časov, preden sta se spoznala, lahko pa ga je odprl, odkar sta skupaj, čeprav sta v monogamnem odnosu. Ne glede na to, koliko časa ga ima, ali ga uporablja ali ne, bi bilo pošteno, da profil zapre, če je z vami v resnem odnosu. Ali pa je z vami, dokler ne najde koga boljšega? Takšne stvari razjedajo odnos, ker vam ne dajejo ne miru ne potrditve.

Ko partner v družbi več časa posveča drugim in vidno osvaja, je to zelo ponižujoče. FOTO: Vorda/Getty Images

Bivši

Nekateri stiki z bivšimi so lahko prijetni, vljudno se pozdravite in povprašate po zdravju, morda popijete kavo, morda ste celo prijatelji, obstajajo pa tudi oblike druženja z nekdanjimi partnerji, ki niso primerne ali pa bolijo. Lahko gre za skupne hobije, ki ju še naprej družijo, prijatelje, kosila ... Kadar partner to skriva pred vami in vam na očitke odvrne, da ste preveč ljubosumni, imate dovolj dober razlog, da ste vznemirjeni.

Spogledovanje

Vsakdo ima rad potrditev, da je privlačen, zaželen, zabaven, zanimiv ... in je ne dobiva samo od partnerja, ampak tudi od okolice. Spogledovanje z neznanci je ena stvar, ko pa partner v družbi več časa posveča drugim in vidno osvaja, je to zelo ponižujoče. Takšna izdaja boli in načenja temelje zaupanja. N