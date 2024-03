Varanja se še vedno držijo 4 miti

Varanje partnerja je veliko bolj zapleten pojem, kot se zdi na prvi pogled, zato je včasih treba na nezvestobo pogledati z drugega zornega kota, da bi jo lahko bolje razumeli.

Varajo samo nesrečni

Prepričanje, da so nezvesti samo nesrečni ljudje, je daleč od resnice. Veliko je ljudi, ki partnerja varajo zgolj zaradi lastnega užitka, saj jim to krepi ego in izboljšuje samopodobo. Biti privlačen nekomu novemu, in ne samo partnerju, je opojno in ljudi povzdiguje, čeprav se zavedajo, da živijo dvojno življenje. Polovica moških in več kot tretjina žensk po raziskavah sodeč ljubi svojega partnerja, a si mirno privoščijo tudi skok čez plot.

Varajo slabi ljudje

Še ne tako davno je bilo o varanju največ slišati samo iz ust prevaranih, zato je veljalo splošno prepričanje, da varajo le slabi ljudje, danes pa vemo, da ni tako. Tisti, ki vara, ni nujno oseba s težavami ali grdim značajem, ampak vsakdanji človek, priljubljena oseba, zgleden starš ..., nekdo, ki mu tega ne bi pripisali. Številni med njimi, kot kažejo ankete, niso nameravali varati partnerja in imajo zato slabo vest.

Nekatere afere je težko oprostiti, druge morda lahko sčasoma razumemo in partnerja sprejmemo nazaj. FOTO: Getty Images/istockphoto

Varajo samo moški

Prav tako je v preteklosti veljalo, da varajo le moški, ženske pa so doma za štedilnikom in skrbijo za otroke. Družba, njen ustroj in delovanje so se močno spremenili. Ženske so tudi tiste, ki se v odnosu običajno pogosteje počutijo nezadovoljne, zanemarjene in neopažene, zato se odločijo za razvedrilo, študije pa kažejo, da vara 13 odstotkov žensk v primerjavi z 20 odstotkov moških.

Sledi ločitev

V časih, ko je ženska molče in javno prenašala moževo nezvestobo, so ji drugi ploskali, danes je to skoraj zasramovanja vredno, ker kaže, da nima nobenega samospoštovanja. Pa so stvari res tako preproste? Nekatere afere je težko ali nemogoče oprostiti, druge morda lahko sčasoma razumemo in partnerja sprejmemo nazaj, kar je odvisno od številnih dejavnikov, s katerimi se ukvarja par. Pravila ni in nihče se ne more postaviti v vašo kožo.