Počastili so najboljše športnike: Janje Garnbret v Velenju ni bilo, priznanje prevzela mama Darja (FOTO)

Na prireditvi Športnik leta v Mestni občini Velenje so tudi letos razglasili najboljše športnice in športnike za minulo leto. Naziv športnica leta je prejela najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret, naziv športnik leta pa njen klubski kolega Lovro Črep. Oba sta člana Šaleškega alpinističnega odseka Velenje. Ekipa leta je postala ekipa Rokometnega kluba Gorenje Velenje, naziv športnica invalidka leta je prejela Diandra Bekčić iz Karate kluba Velenje, naziv športnik invalid leta pa so podelili olimpijcu Gorazdu Frančku Tiršku, članu Strelskega društva Mrož Velenje.

Ekipno je najboljši Rokometni klub Gorenje Velenje. FOTOGRAFIJE: MOV

Velenjski župan Peter Dermol je posebej sprejel uspešno atletinjo Anito Horvat.

Najboljši športnik Velenja za leto 2024 je Lovro Črep.

Še pred letošnjo razglasitvijo najboljših športnikov pa je velenjski župan Peter Dermol s sodelavci v mestni hiši sprejel atletinjo Anito Horvat, ki je na nedavnem dvoranskem atletskem evropskem prvenstvu na Nizozemskem v teku na 800 metrov osvojila bronasto odličje. V zahvalo za njen izjemni športni dosežek, promocijo vrhunskega športa ter prispevek k prepoznavnosti Velenja v svetu športa so ji namenili finančno nagrado. V velenjski občini je registriranih kar 972 športnikov, v Športno zvezo Velenje je včlanjenih 59 športnih klubov, skupno pa v njej okoli 90 društev s področja športa. Župan se je zahvalil vsem športnikom, njihovim trenerjem, športnim delavcem in vsem drugim, ki stojijo za njimi in jim pomagajo pri doseganju vrhunskih rezultatov. Podelili so tudi nazive najboljšim športnikom v posameznih kategorijah in disciplinah, športnim pedagogom in drugim zaslužnim posameznikom za delo v športu, priznanje za življenjsko delo pa je prejel Herman Arlič, ki je s svojim dolgoletnim delovanjem prispeval k razvoju športa in športne infrastrukture v Velenju ter širše.