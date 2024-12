Trije triki za znižanje stroškov gretja

Centralno ogrevanje je priročno, a če se vam včasih zdi, da radiatorji ne opravljajo dobro svojega dela in je kljub visokemu računu za ogrevanje v stanovanju bolj hladno, poglejte tri korake za učinkovitejše ogrevanje in hkrati nižje stroške gretja.

Za britanski časopis The Sun jih razkriva vodoinštalater Zhelyazko Yanchev, ki pravi, da so sistemi ogrevanja s toplo vodo praviloma preprosti, napake v delovanju pa velikokrat lahko premagljive. Kako torej poskrbeti za toplejši dom?

Očistite radiatorje

Prvi korak do toplejšega stanovanja so očiščeni radiatorji, v režah katerih se nabira veliko prahu in druge umazanije, ta ovira kroženje zraka, s čimer se v prostor sprošča manj toplote. Naj se zdi opravilo še tako zamudno in nadležno, vsaj dvakrat v kurilni sezoni si zanj vzemite čas.

Prav tako na ali pred radiator ne postavljajte ničesar, kar bi oviralo nemoteno sproščanje toplote v okolico grelnega telesa.

FOTO: Fotoduets/Shutterstock

Odzračite radiatorje

Če opažate, da je radiator zgoraj hladnejši in spodaj toplejši, je v njem najbrž zrak, na kar opozarja tudi slišno pretakanje vode v njem. Več kot je v grelnem telesu zraka, manj je vode, kar pomeni, da se segreje manj površine in v prostor sprošča manj toplote.

Zato vsake toliko odzračite radiatorje tako, da z izvijačem, počasi odvijate odzračevalni ventil ob strani. Ko slišite, da se zrak izloči, ventil zaprite in obrišite morebiti izteklo vodo.

FOTO: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock

Očistite umazanijo iz radiatorjev

Če je radiator topel na vrhu in hladen na dnu, se je morda v njem nakopičila umazanija v obliki rje, vodnega kamna in druge nesnage.

V tem primeru ga je treba odstraniti s stene in ga temeljito sprati, kar je priporočljivo prepustiti profesionalcem, predvsem pa za ta korak poskrbeti vedno, ko grelno telo ni enakomerno segreto.