Prihranek pri ogrevanju? Potem morate prebrati to

Vseeno je, ali ste letos že vključili centralno ogrevanje ali čakate na še hladnejše dni, dejstvo je, da bodo radiatorji greli veliko bolje, če bodo čisti. Prah in druga umazanija, ki se nabira v njihovih režah, namreč zmanjšuje njihovo učinkovitost, stroški ogrevanja pa se lahko povišajo.

Če jih torej letos še niste očistili, je še čas za opravilo, s katerim lahko izdatke za ogrevanje zmanjšate tudi za četrtino. Zadeva je zapletena le na prvi pogled, v resnici je dokaj preprosta, zaobjema pa več korakov.

Ste jih že očistili? FOTO: Vasyl90/Getty Images

Umazanijo, ki je ni mogoče posesati, odstranite z omelom.

Naj bodo hladni

Če ste centralno že vključili, jo pred čiščenjem izklopite in počakajte, da se radiatorji v stanovanju povsem ohladijo. Ne zgolj zaradi varnosti, temveč tudi zaradi dejstva, da je prah manj trdovraten, kadar so grelna telesa hladna. Iz rež hladnih radiatorjev posesajte toliko prahu, kot ga lahko, zlasti bodite pozorni na predel pod njimi in odstranite ves prah, ki je viden na spojnem delu. Uporabite čim daljše nastavke, da bi dosegli čim več skritih kotičkov, sesanje prav tako preprečuje, da bi se prah dvigoval v zrak.

Z vlažno krpo obrišite zunanjost. FOTO: Fotoduets/Getty Images

Umazanijo, ki je ni mogoče posesati, odstranite z omelom ali krpo na tanki palici. Pri tem koraku pod radiatorje položite vlažno krpo, na katero se bo ujel prah. Če so močno umazani, z vrha vanje nalivajte vodo, ki bo sprala umazanijo. V tem primeru pod radiator postavite posodo, v katero se bo ulovila umazana tekočina in jo boste preprosto odlili.

Manj prašen dom

Zunanjost radiatorja očistite z vlažno krpo, vodi za brisanje lahko dodate malo detergenta za pomivanje posode. Temeljito obrišite vse zunanje dele.

V režah se nabira veliko prahu. FOTO: Gabort71/Getty Images

Potem poglejte, ali se morda na ceveh, ventilih in stenah za njimi kopiči prah. Če se, obrišite tudi te; najbolje s suho krpo iz mikrovlaken, da vijaki ne bi zarjaveli in da stena ne bi bila vlažna.

Ko se radiatorji posušijo, vključite gretje in uživaje v svežem vonju, ki se bo širil od njih. Vedite, da bo treba postopek najbrž ponoviti čez mesec ali dva. Ko radiatorji grejejo, se topel zrak dviga proti stropu, hladen, ki pada proti tlom in se ujame vanje, pa s seboj nosi prah in drugo umazanijo. Čisti radiatorji bolje grejejo, poleg tega pa bo dom manj prašen.