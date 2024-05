Tri stvari, ki jih govorijo najsrečnejši pari

Kvalitetna zveza ali zakon nista nekaj, kar je podarjeno, temveč se je za stabilen in z ljubeznijo prežet odnos treba truditi in vanj vlagati.

Srečni pari to vedo in vse moči uperjajo v to, da jim uspe. Tudi tako, da si pogosto govorijo tri stvari, po zaslugi katerih okušajo veliko ljubezni. Katere tri, niza dnevnik.hr.

Kako ti lahko pomagam?

Ne glede na to, v kakšni stiski se znajde življenjski sopotnik, veliko lažje bo ta premagljiva, če jo partner prepozna ter skuša po svojih močeh pomagati.

Občutek, ki je pri tem prisoten, je občutek povezanosti in človek vedno znova spozna, da ima ob sebi nekoga, na katerega se lahko zanaša, vendar mu ne vsiljuje svojega načina ali nasvetov, temveč z besedami, kako ti lahko pomagam, skuša najti tisto, kar bo osebi v težavah najbolj v pomoč.

FOTO: Gettyimages

Kaj hočeš s tem povedati?

Besede, geste ali dejanja ne podajajo vedno jasnega sporočila in kadar se zdi, da je komunikacija malo zamegljena, je največja napaka delati svoje zaključke, ki velikokrat ne sovpadajo z dejanskim sporočilom.

Vprašanje, kaj hočeš s tem povedati, je v takšnih primerih veliko bolj na mestu, v svoji knjigi z nasveti glede zdrave komunikacije pravi avtorica Sharon Strand Ellison, ki ob tem poudarja, da vprašanje ne sme zveneti kot napad, temveč kot dobronamerno iskanje pojasnila in težnja po reševanju nesoglasja.

FOTO: Gettyimages

Hvala ti

Jemanje partnerja za samo po sebi umevnega je največja in najpogostejša napaka v zvezi ali zakonu.

Besedi hvala ti sta tisti, ki temu občutku zapirata vrata. Hvaležnost je lepa lastnost in izražanje hvaležnosti za na videz še tako neznatna dejanja je močno lepilo vsakega, zlasti pa intimnega razmerja.