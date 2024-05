Bo leto 2024 leto razhodov? Če se je v vaš zakon prikradla kriza, bodite pozorni na ta datum

Mrk v Tehtnici in Ovnu v naslednjih dveh letih prinaša nenadne preobrate v ljubezenskih odnosih, zato astrologi napovedujejo, da bo v letu 2024 veliko ločitev. Vsako leto mrki spremenijo znamenja horoskopa. Zadnje leto in pol se giblje po ozvezdjih Škorpijona in Bika ter se počasi pomika proti Tehtnici in Ovnu do leta 2025. To so znamenja odnosov, partnerstev, porok, ločitev, pa tudi sebičnosti in iniciativnosti.

Prvi mrk je bil v Ovnu, ki je ognjeno znamenje, kar pomeni, da je odgovoren za drastične spremembe v odnosih in ciljih v življenju. Ne bodite presenečeni, če kdo od ljudi, rojenih v znamenju Ovna, Strelca ali Leva, pomisli na drastične spremembe v življenju - nenadoma zamenjajo službo, napovejo ločitev ali se preselijo v drugo državo. Tu so najbolj v skušnjavi Ovni, ki lahko celotni družini dobesedno obrnejo življenje na glavo. Ne bodite presenečeni, če boste začutili željo po razhodu s partnerjem in začeti znova. Točno tako deluje vpliv mrka!

Vozlišče prihodnosti bo sledilo znamenju Ovna. Naučili se bomo živeti po svojih pravilih, biti proaktivni in se ne bati svojih želja. Vendar pa astrologi pravijo, da bo dobro za večino znamenj zodiaka, saj bodo prepričani, da je ločitev ključ do vseh težav. Če se je v vaš zakon prikradla kriza, si to priznajte in začnite delati na tem, svetujejo astrologi. Glede na mrke v tehtnici 2. oktobra 2024 se bo veliko parov odločilo za ločitev. Zato imejte v mislih, da se okoli tega datuma lahko pojavi želja po prekinitvi ali ločitvi, a poti nazaj ne bo. Zvezde bodo dale svoj pečat tej odločitvi, ki bo spremenila vaše življenje.