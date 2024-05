Po 20 letih zakon ni več pravljičen

Jutri bosta danski kralj in kraljica zaznamovala 20 let zakona. A zveza, ki se je začela kot v pravljici, se je zadnje mesece spremenila v napet in nič kaj prijeten odnos, kar je po mnenju strokovnjakinje vidno tudi po telesni drži ter drugih elementih neverbalne govorice kralja Frederika X. in kraljice Mary.

Ko so se razširile govorice o njegovi nezvestobi, sta bila veliko bolj napeta kot običajno. FOTO: Ida Marie Odgaard/AFP

Danska kraljeva sta bila od nekdaj strašno simpatična in v javnosti ravno prav intimna, da nista prestopila meje dobrega okusa, a obenem sta drug drugemu in svetu pokazala, kako zelo naklonjena sta si. Mary se je pogosto ljubeče zazrla svojemu dragemu v oči, on si ni mogel pomagati, da se je ne bi vsaj nalahno dotaknil, izmenjala sta si nasmehe in poglede, se šalila in v vseh pogledih delovala zaljubljeno ter kot dobro uigran tandem. Nato pa so kralja lani zasačili v Madridu z drugo žensko in hitro so se razširile govorice, da sta več kot prijatelja, čeprav sta jih oba nemudoma zanikala. A od trenutka, ko so fotografije Frederika in Genoveve Casanove prišle v javnost, se Mary ni niti trudila, da bi skrila zamere do moža.

Frederik in Mary sta se spoznala leta 2000 v njeni rodni Avstraliji.

In če so mnogi upali, da bosta, ko je on postal kralj in ona kraljica, pozabila na nesporazume in škandale ter združila moči in ponovno našla pot drug k drugemu, se to vsaj za zdaj še ni zgodilo. »Nobenih znakov, da sta par, ne kažeta več. Občasno se kdo potrudi in drugemu nameni pogled, videli smo Mary, ko je moža prijela pod roko, a vse to deluje hladno in nič kaj pristno. Gre za nastop za javnost, s katerim želita morda utišati govorice o težavah in delovati složno, a njuna drža pripoveduje povsem drugačno zgodbo,« je med drugim dejala Louise Mahler, strokovnjakinja za telesno govorico, ki je primerjala fotografije para, posnete v srečnejših časih, in novejše.

Strokovnjakinja meni, da je vse skupaj le predstava za javnost. FOTO: Ida Marie Odgaard/AFP

Drži ga na razdalji

Ogledala si je tudi televizijski intervju, ki ga je dal par, in opazila, da Mary s svojo držo Frederiku ne pusti blizu, obenem pa sporoča, da je ona tista, ki ima glavno besedo. »Kot dobra kraljica, vešča javnega nastopanja, se smehlja in njen ton glasu je prijeten, a ima telo obrnjeno tako, da moža blokira, za nameček je prekrižala noge stran on njega, stran je nagibala tudi glavo, kar njemu in opazovalcem daje vedeti, da ga drži na razdalji. Obenem daje vtis zamerljivega otroka, ki mu je nekdo vzel igračo, in zdaj noče biti več njegov prijatelj,« pravi Mahlerjeva, ki je opazila, da je Frederik med pogovorom pogosto pogledal proti Mary, a le na kratko, kar je po njenem mnenju delovalo naučeno in nič kaj pristno. »Pogledi so bili kratki in povsem drugačni kot nekoč, ko se ji je zazrl v oči. Zdaj jo je s pogledom le ošvrknil, kot da mu je nekdo rekel, da mora, sam pa tega pravzaprav noče,« je opazila strokovnjakinja.

Analizirala je tudi fotografijo para, ki jo je palača objavila na družbenem omrežju. Na njej Mary moža drži pod roko, oba sta nasmejana in vse je videti super. A ne za strokovnjakinjo: »Frederik ni sproščen, roko stiska v pest in oba gledata v svojo smer. Med njunima telesoma je precej razdalje, kot da si nočeta biti fizično blizu.«

Gre za nastop za javnost, s katerim morda želita utišati govorice o težavah in delovati složno.

Frederik in Mary sta se spoznala med olimpijskimi igrami leta 2000 v njeni rodni Avstraliji. Oba sta se znašla v istem baru, takrat še prestolonaslednik ga je obiskal v družbi mlajšega brata princa Joachima, bratranca Nikolaosa, sicer grškega princa, norveške princese Märthe Louise in aktualnega španskega kralja Felipeja. Slednji je poznal Maryjino sostanovalko in prek nje je Frederik spoznal tudi Mary, ki sprva menda ni vedela, da bo simpatični mladenič, ki se je je trudil osvojiti, nekega dne danski kralj. Jeseni 2003 so iz palače oznanili, da sta se zaročila, in 14. maja naslednjega leta sta stopila pred oltar.