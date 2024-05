Predporočna laž princese Diane

Zdi se, da o princesi Diani, kraljici ljudskih src 27 let po njeni smrti vemo vse, a očitno na dan še vedno prihajajo nove podrobnosti iz njenega življenja.

Ena od njih se nanaša na prvo prijavo za delo, ki jo je komaj dve leti pred poroko s tedaj še princem Charlesom maja 1979 poslala podjetju Solve Your Problem Ltd.

List papirja je bil pred nedavnim prodan na dražbi, anonimni kupec je zanj odštel nekaj manj kot 10.000 evrov.

Na njem je datum 22. maj 1979, princesa pa se je pri prijavi za delo varuške zlagala o svoji starosti in datumu rojstva, navaja CNN.

Na prijavi piše, da se je Diana rodila 1. julija 1960 in ne 1961, ki je njena prava letnica rojstva.

Ali je šlo le za pomoto ali je bila laž namerna, da bi povečala možnost za delo, bo ostala večna skrivnost, a dejstvo je, da je tedaj Diani do polnoletnosti manjkalo še 39 dni.

Ni pa skrivnost, da je pokojna princesa oboževala otroke in da je, ko je spoznala prihodnjega moža, delala kot vzgojiteljica v westminstrskem vrtcu.

V središče zanimanja britanske in svetovne javnosti je stopila 24. februarja leta 1981, ko je britanska palača objavila uradno zaroko s princem.

Tedaj je par podal prvi uradni televizijski intervju, kjer je od dejal, da je zaradi zaroke preprosto presrečen.

»In najbrž zaljubljen?« se je glasilo novinarsko vprašanje, na katerega je on odgovoril pritrdilno in nadaljeval: »Karkoli že to pomeni.«

To je bil odgovor, ki je dal vedeti, da je zveza z 19-letno Diano dogovorjena ter da je on vanjo pristal zaradi pritiska družine, zlasti staršev, kajti zaljubljen je bil v Camillo Parker Bowles.

Diana je hitro pridobila naklonjenost javnosti in osvojila medije: bila je lepa, mlada, imela je rada otroke in znala se je približati ljudem.

Za 32-letnega Charlesa je bil čas za družino, zato je Diano 6. februarja zasnubil, sledila je poroka, kakršne svet do tedaj še ni videl, par je 29. julija 1981 sklenil zakon.

Poroka stoletja je še danes eden najbolj gledanih dogodkov na televiziji, po ocenah jo je spremljalo 750 milijonov gledalcev iz 74. držav.

Odvijala se je v katedrali sv. Paula v Londonu. Tradicionalno se kraljevi prestolonasledniki poročajo v katedrali Westminster, a sta ženin in nevesta izbrala katedralo sv. Paula, ker ima več sedišč in ker je bila tako njuna poročna procesija skozi London daljša.

Diana je bila prva kraljeva nevesta, ki se ni zaobljubila, da bo moža ubogala. Na balkonu palače Buckingham je ženin poljubil nevesto, kar se je prav tako zgodilo prvič v zgodovini.

Britanski dnevnik Mirror je dvajset strani posvetil dogodku in tako skušal potešiti radovednost in ogromno zanimanje javnosti za poroko.

Povabljenih je bilo tri tisoč petsto gostov, na Dianini obleki je bilo našitih 10.000 biserov, razdeljenih je bilo 27 poročnih tort.

Stroški za poroko so bili približno 45 milijonov evrov, kar bi danes znašalo nekaj več kot 100 milijonov evrov.