Tri poze za močan ženski orgazem

Študija iz leta 2017 je odkrila, da le 18 odstotkov žensk orgazem doseže zgolj s penetracijo, brez pomoči prstov ali erotičnih igračk. Hkrati se je med njo pokazalo, da številne ženske spolnega viška z vaginalno penetracijo sploh še niso okusile, kar pa ne pomeni, da je nemogoče, da bi ga dosegle.

Številni strokovnjaki verjamejo, da pri tem pomembno vlogo igra točka G.

Kaj je točka G?

Prva je na tako imenovano Gräfenbergovo točko opozorila seksologinja Beverly Whipple, ki je s proučevanjem ženskega telesa in spolnega užitka odkrila, da se telo odzove na stimulacijo s kazalcem v notranjosti vagine.

Leta 1982 je v knjigi Spot and Other Recent Discoveries About Human Sexualit, ki jo je spisala s soavtorjema Alice Kahn Ladas in Johnom D. Perryjem izpostavila pomen tega dela telesa. Knjiga je bila prevedena v 22 jezikov.

V njej je pojasnjeno, da točka G ni osamljena točka v telesu, temveč je del klitorisa, ki je dejansko večji, kot si večina misli. Večji del tega organa je namreč skrit v telesu in lahko meri tudi deset centimetrov.

Mesto, kjer je točka G, se sicer od ženske do ženske razlikuje, zato jo je tako težko locirati. A prav stimulacija te zagotavlja izjemne užitke.

Svoje telo morate najprej spoznati sami. FOTO: Gettyimages

Kako jo najti?

Kot rečeno, ni recepta, kje natančno se nahaja, kar pomeni, da jo je težko, ne pa tudi nemogoče najti. Najlažje jo je odkriti s samoraziskovanjem telesa. Prvi korak k temu je sprostitev: počnite tisto, kar se vam zdi najbolje.

Preden se podate v notranjost, stimulirajte zunanjost intimnih organov, nato počasi pojdite naprej. Za boljše občutke vsaj za prvih nekaj seans seksologinja priporoča uporabo prstov in ne igračk.

S kazalcem po vagini potujte proti popku in izvajajte gib, kot bi nekoga vabili sebi.

Zapomnite si: ne iščite določene točke, temveč največje užitke. Ponavljate ali spreminjate gibe, osredotočajte se na notranjost telesa in na odzive na stimulacijo.

Tako kot to velja za druge erogene cone, tudi za točko G drži, da se najboljša stimulacija lahko razlikuje od osebe do osebe in tudi, da orgazmi niso enaki za vse ter da ne obstaja prava ali napačna pot do njega.

Nekateri ne najdejo zadovoljstva v stimulaciji točke G, kar je povsem v redu, pomembno je, da vsaka ženska odkrije tisto, kar ji najbolj odgovarja.

So pa med vsemi seksualnimi pozami tri takšne, pri katerih je stimulacija te točke najverjetnejša.

Kavbojka je ena od poz, v katerih je v ospredju točka G. FOTO: Nd3000/Gettyimages

Kavbojka

On leži na hrbtu, ona je na njem in narekuje kot, ritem, smer ter hitrost akcije. Prav zaradi nadzora penetracije in njenega kota je velika verjetnost, da ona najde položaj, kjer v ospredje stopi točka G.

Položaj po pasje

Način za doseganje globoke penetracije. Tudi med njim lahko ona s spreminjanjem položaja telesa nadzoruje kot gibanja, kar pomeni, da je večja verjetnost, da bo našla pravo točko.

Zaprt misijonarski položaj

Variacija klasične misijonarske poze, med katero ima ona noge stisnjene, njegove noge pa so na zunanji strani njenega telesa.

Penetracija v tem položaju sicer ni globoka, je pa res, da je intenzivnejša in se med njo poveča trenje na klitoris ter tudi na točko G, piše Healthline.