Ta trik ženskam obljublja dvakrat močnejši orgazem

Vemo, da je skodelica močne kave tisto, kar nas bo zjutraj 'poživilo', vendar ali ste vedeli, da lahko poživi tudi vaše spolno življenje? Zaradi trenda TikTok ženske pijejo espresso v upanju na boljši orgazem.

Seks gurujka Nadia Bokody iz Avstralije je želela trik preizkusiti tudi sama, nato pa je s sledilci delila svoj zaključek. »Ta teden sem spila dvojni espresso, preden sem s polno hitrostjo uporabila vibrator. Naj razložim ...« je zapisala v svoji objavi.

Namig o seksu s TikToka pravi, da če pijete kavo tik pred seksom ali masturbacijo, lahko pričakujete, da boste v orgazmu bolj uživali. Trend orgazma s kofeinom se je prvič pojavil, ko je uporabnik @cupofalexx_official na TikTok objavil videoposnetek, v katerem trdi, da skodelica kave poveča vaš orgazem za 50 odstotkov.

Čeprav je dvomljivo, da bo močna kava povzročila večkratne orgazme, ima teorija o kofeinskem orgazmu nekaj argumentov v svojo korist. Kofein je vazodilatator, kar v bistvu pomeni, da povzroči širjenje krvnih žil, nato pa omogoči več pretoka krvi skozi njih. Zato ljudje pijejo kavo zjutraj ali čez dan, ko čutijo, da potrebujejo prebujenje in več energije.

»To ni bila ravno zunajtelesna izkušnja, kot jo je obljubljal TikTok, a se je moj veliki orgazem vseeno zdel bolj intenziven kot običajno,« je zaključila Nadia Bokody.

Študija je pokazala

Na žalost ni konkretnih raziskav o tem, ali bi se ta učinek lahko razširil na genitalije. Študija iz leta 2018 na podganah pa je nakazala povezavo med vnosom kofeina in spolnostjo, pri čemer so podganje samice, ki so prejemale kofein, imele več orgazmov in so bile bolj 'razpoložene' za seks.

Ginekolog dr. Joseph Sgroi meni, da povezava ni povsem izključena. »Zanimivo je, da je učinek kofeina na krvne žile različen. Krvne žile v možganih in pljučih se po navadi zožijo, medtem ko se tiste v želodcu razširijo. Dodajte to učinku na možgane kot stimulans in lahko občutite izboljšanje svojih orgazmov,« je pojasnil dr. Sgroi.

Vendar pa kofein ni nadomestilo za pravilno predigro in povezanost s partnerjem. Zdravo medsebojno spoštovanje bo odtehtalo vse koristi, ki bi jih lahko imeli od kave, pravi.

Bodite previdni

Če že posežete po kavi, da bi se o tem prepričali sami, bodite previdni: medtem ko s pitjem kave pred spolnim odnosom ni nobenega tveganja, če ste dobrega zdravja in nimate že obstoječe bolezni srca ali visokega krvnega tlaka, lahko prekomerno uživanje kofeina povzroči do številnih neprijetnih stranskih učinkov, kot so razbijanje srca, tesnoba, nespečnost in dehidracija, poroča 24sata.hr.