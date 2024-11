To posodo postavite notri in samo vklopite pečico. Umazanija bo izginila

Mastne madeže in opekline je pogosto težko odstraniti, tudi z uporabo dragih čistilnih sredstev, kar pomeni, da je postopek lahko dolgotrajen in dolgočasen.

Za ta postopek boste potrebovali samo tablete za pomivanje posode in vročo vodo. Ta poceni način čiščenja ne zahteva posebnih izdelkov, pečica pa bo očiščena kot nova.

Preprosti trik s tabletami za pomivanje posode. FOTO: Geo-grafika/getty Images

Takole deluje

V pekač, za pečenje v pečici, dajte nekaj tablet za pomivanje posode. Prelijemo jih z litrom tople vode. To posodo postavite v pečico, jo vključite na 100°C in počakajte, da voda zavre in se tablete stopijo.

Ko se voda segreje, izklopite pečico in pustite stati približno 2 uri. Visoka temperatura bo omogočila, da se bodo sredstva iz tablet usedala na stene pečice in razbijala maščobne obloge.

Sok limone je trdovratni umazaniji v mikrovalovki zlahka kos. FOTO: Marianvejcik Getty Images/istockphoto

Na koncu ostane le še, da notranjost pečice obrišete z vlažno krpo. Za še hitrejši način čiščenja lahko naredite pasto iz tablet in vroče vode, jo nanesete na umazanijo in pustite delovati približno 30 minut, nato odstranite s krpo.

S tem preprostim in učinkovitim trikom lahko očistite ne le notranjost pečice, temveč tudi štedilnik. Na podoben način lahko očistite tudi steklo pečice in kuhalno ploščo. Samo obrišite vse površine z vlažnim papirjem ali krpo in vaša pečica bo čista in ponovno pripravljena za uporabo, poroča informer.rs.

