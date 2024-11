Preprosti triki za jesensko osvežitev doma

Za vas sem pripravila nekaj preprostih trikov, ki vas bodo začeli počasi pripravljati na mrzle mesece, vaši gostje pa bodo navdušeni. Najboljši del? Večina teh trikov je povsem enostavna in jih boste zlahka naredili tudi sami – ne glede na to, ali ste izkušen mojster DIY ali šele začenjate.

1. Osvežite tekstil in mehke dodatke

Eden najlažjih načinov, da v domu pričarate jesensko vzdušje, je menjava tekstila – blazine, odeje in celo zavese. Presenečeni boste, kako lahko le nekaj novih in popolnoma preprostih kosov dekoracije popolnoma spremeni vzdušje v prostoru.

Ravno prejšnji konec tedna sem svojo dnevno sobo popestrila z nekaj debelimi pletenimi odejami in žametnimi prevlekami za blazine v toplih, zemeljskih tonih – sama sem izbrala opečnato, gorčično in temno zeleno barvo. Prostor je takoj postal toplejši in vabljivejši – popoln za hladne jesenske večere.

2. Igrajte se z osvetlitvijo

Osvetlitev igra veliko vlogo pri ustvarjanju vzdušja, še posebej v temnejših mesecih. Namesto da se zanašate na ostro svetlobo stropnih luči, poskusite s plastenjem svetlobe. Dodajanje namiznih ali talnih svetilk s toplimi žarnicami je odlična rešitev za ustvarjanje prijetne, mehke svetlobe, popolne za jesen. Nekaj ​​primerno postavljenih latern ali svetlobnih verig lahko vašemu domu prav tako doda tisto pravo jesensko magičnost.

Za čudovit videz niti ne potrebujete veliko denarja. Poskusite sami izdelati laterne iz starih steklenih kozarcev in vrvice. Napolnite jih z LED-svečami in voilà! Dobili boste očarljive, rustikalne laterne, ki so videti kot iz kataloga.

3. Osvežite stene

Prepleskanje ene same stene v stanovanju lahko popolnoma spremeni prostor. Namesto da je celoten prostor v beli barvi, lahko eno steno prebarvate na primer v temno ogleno sivo. To je drzna odločitev, a se splača. Prostor takoj postane prijetnejši, toplejši in tudi bolj prefinjen.

Če ste umetniško nadarjeni, lahko jeseni otroško sobo z murali spremenite v pravo jesensko gozdno pravljico.

Če vam slikanje ne leži, razmislite o uporabi samolepilne tapete. Preprosta je za nanos in še lažja za odstranitev, če si pozneje premislite. Poleg tega lahko izbirate med številnimi jesenskimi vzorci – pomislite na temne cvetlične vzorce ali geometrijske oblike. Zelo preprosto pa lahko dodate tudi panele z lesenim videzom, ki se bodo odlično podali k jesenskim dekoracijam in ohranjali topel občutek prostora vse leto.

FOTO: Bauhaus

4. Posodobite vrt, balkon ali teraso

Jesen ni le čas za pripravo notranjosti; tudi zunaj lahko ustvarite prijetno vzdušje! Vrtičkarji navadno že spomladi razmišljajo, katero rastlinje zdrži najdlje v jesen in se celo obarva v čudovite jesenske rumenordeče barve. Poskrbite samo, da boste redno odstranjevali odpadlo listje, za lepši ambient pa ven postavite tudi kakšno bučo ali vrtnega palčka. Z nekaj truda pa lahko uredite tudi lastno zunanje kurišče in večere preživljate ob prijetno prasketajočem ognju.

Ne potrebujete pa velikega vrta za kaj takega. Lani sem na primer obnovila teraso z nekaj preprostimi dodatki: toplimi odejami, zunanjimi blazinami in nekaj svetlobnimi verigami. Čeprav so temperature padle, smo z družino še vedno preživljali čas zunaj, uživali v svežem zraku ob toplem čaju in si pripovedovali, kaj se nam je zgodilo čez dan.

5. Dodajte naravne elemente

Nič ne predstavlja jeseni bolj kot njena barvita narava. Razmislite o vključitvi naravnih elementov, kot so posušeno cvetje, storži ali celo buče, ki vsekakor niso primerne samo za noč čarovnic. Osebno obožujem izdelavo dekoracij za jedilno mizo z mešanico cimetovih palčk, plutovinastih zamaškov, dišečih sveč in majhnih buč. Že sam vonj poskrbi, da je ves dom bolj jesenski.

Če pa ste pripravljeni na malo večji podvig, lahko izdelate jesenski venček za vhodna vrata. Lažje je, kot je videti! Potrebujete zgolj osnovni venček, nekaj žice in izbrane okraske. Lahko se odločite za tradicionalni videz z listjem in jagodami ali pa poskusite nekaj modernejšega – na primer enobarvno obliko s suho sivko in pšenico.

FOTO: Bauhaus

6. Izolacija

Tukaj se bomo nekoliko bolj osredotočili na praktičnost. Jesen je popoln čas za razmislek o izolaciji, še posebej če želite pozimi prihraniti pri ogrevanju. Nekaj preprostih prilagoditev lahko naredi veliko razliko.

Predlagam, da na vseh oknih preverite tesnila, dodajte pa tudi zavese, ki takoj naredijo dom toplejši, saj zadržujejo toploto v notranjih prostorih, poleg tega pa so videti čudovito. Na podoben način pa delujejo tudi preproge, so dodaten sloj izolacije, hkrati pa ustvarjajo udobje in prostoru dodajo piko na i.

Predlagam celo, da izberete jesensko-zimske barve in debelejše tkanine. V poletnem času pa preprogo samo pospravite. Na tak način boste dobili občutek, da je v vašem domu vedno nekaj novega.

Če ste pripravljeni na večji izziv, razmislite o dodajanju izolacije na podstrešju ali v garaži. To je nekoliko večji projekt, vendar dolgoročno prinaša koristi. Ne le da bo vaš dom energetsko učinkovitejši, prispevali boste tudi k varstvu okolja.

7. Preuredite shrambe

Ko se letni časi spreminjajo, se spreminjajo tudi naše potrebe po shranjevanju. Jesen je popoln čas za pospravljanje in preurejanje doma. To rada poimenujem jesensko »spomladansko čiščenje«. Zamenjajte poletna oblačila za zimska, pospravite vrtno pohištvo in naredite prostor za debele puloverje in škornje.

Če vam primanjkuje prostora za shranjevanje, je na voljo veliko kreativnih rešitev. Postavitev polic v shrambo ali klet oziroma uporaba škatel za shranjevanje pod posteljo delajo čudeže. In ne podcenjujte moči dobre organizacije omare!

Jesen je čudovit čas v letu in popoln letni čas za ustvarjanje toplega in vabljivega doma. Ne glede na to, ali dodajate prijetno odejo, osvežujete razsvetljavo ali se lotevate večjega projekta DIY, ključno je, da uživate v procesu.

In ne pozabite, številni izdelki, ki sem jih omenila – od tekstilov in materialov za projekte DIY do izolacijskih pripomočkov –, so na voljo v Bauhausu. Ko ste pripravljeni začeti svojo jesensko osvežitev, veste, kam se obrniti!

Naročnik oglasne vsebine je Bauhaus