To je idealen ljubljenček za vas glede na vaš astrološki znak

Različne živali imajo različne osebnosti, tako kot ljudje, zato je pomembno, da najdete ljubljenčka, ki se najbolje ujema z vašim karakterjem. Kdo je torej vaš 'popoln par'?

OVEN

Oven se hitro dolgočasi in potrebuje družbo, ki se ujema z njegovo energijo. So navdušeni, dinamični, hitri in tekmovalno naravnani. Energijska in aktivna pasma psov, kot so dalmatinec, labradorec, nemški ovčar ali Border Collie, bo popoln ljubljenček.

BIK

Tako kot večina mačk imajo tudi Biki radi sprostitev in uživanje v preprostih življenjskih radostih. Par bi lahko ležal skupaj in užival v topli sončni svetlobi med dremežem. Biki so znani po svoji moči, zanesljivosti, čutnosti in ustvarjalnosti, podobno kot vaša najljubša mačka.

DVOJČKA

Dvojčki so klepetavi, izrazni in radovedni. Kaj bi lahko bilo boljše za ta znak kot žival, ki "govori"? Ptica, kot je papagaj, bi lahko bila zabaven zaupen prijatelj za deljenje idej in besed, hkrati pa oba intelektualno angažira.

RAK

Raki so zaščitniški, intuitivni, sentimentalni in sočutni. Cenijo domače udobje, zato bi ljubek zajček ta občutljiv znak naredil še bolj domačega.

LEV

Levi so dramatični, odprti, strastni in samozavestni. Ta znak kanalizira divjo plat mačk, za razliko od Bika, ki bolj posnema čutno plat.

DEVICA

Device hrepenijo po redu in preprostosti. Ta zvest, analitičen in praktičen astrološki znak bi se dobro razumel z majhnim hrčkom, saj Device rade preživljajo čas same. Hrčki so preprosti za čiščenje, malo zahtevni in potrebujejo le malo pozornosti, kar jih naredi popolnega ljubljenčka za vsako Devico.

TEHTNICA

Tehtnice so pravi romantiki. Par zaljubljenih ptičic pooseblja sladkost in lepoto Tehtnice.

ŠKORPIJON

Škorpijone pogosto povezujejo z našo plazilsko stranjo in nas učijo, da opustimo tisto, kar nam ne služi več... Kateri koli plazilec, škorpijon ali pajek bi lahko ustrezal intenzivnosti vašega notranjega Škorpijona.

STRELEC

Strelci so pustolovski duhovi, ki ljubijo pohodništvo in bivanje na prostem. Tako kot Oven bi tudi ta znak potreboval živahnega in energičnega psa. Jack Russell terier, sibirski haski ali avstralski ovčar bi bili odlični spremljevalci za pohode.

KOZOROG

Ta delavni zemeljski znak uspeva zaradi stabilnosti in rutine, zato bi bil preprost hišni ljubljenček, kot je morski prašiček, odlična izbira. Zanj je enostavno skrbeti, kar ga naredi praktično izbiro za praktičen znak.

VODNAR

Vodnarji so izvirni, zabavni in domiselni ljudje, zato bi netradicionalen ljubljenček ustrezal njihovi igrivi osebnosti. Miniaturna prašička bi lahko v življenje Vodnarja vnesla svežino, ki jo potrebuje za svoj razvoj.

RIBI

Ta vodni znak, ki ga simbolizira riba, bi užival z lastnim akvarijem. Ribe so navezane, empatične, modre in umetniške osebe. Podvodna oaza bi jim lahko prinesla novo perspektivo in navdih v življenju. Main Coon mačka bi bila tudi odlična izbira!