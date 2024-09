Tedenski jedilnik: TOP 5 receptov za september

Ponedeljek: Slivovi cmoki

Priprava cmokov iz skutnega testa je res zelo preprosta, kar vzamemo kot eno od priložnosti, ko v kuhinjo povabimo še otroke. Skupaj se lotimo dela, saj so trenutki, preživeti v kuhinji, neprecenljivi, tako za starše kot za naše nadobudneže. Predvsem pa lahko pri skupnem kuhanju ustvarimo nove pomembne spomine, ki bodo nekoč postali nostalgični!

Torek: Kruhov narastek z jesensko zelenjavo

Buče so že, prav tako se je lepo razbohotil tudi ohrovt. Če nimate kodrolistnatega, brez slabe vesti uporabite navadnega. Zraven se bo prilegla zeljna solata.

Sreda: Musaka z bučkami

Bučke so še kar divje, zato si dajte duška in jih porabite v tej čudoviti zloženki s krompirjem. Mogoče je tokratna klasika že malce pozabljena, vendar gre pri tej brezmesni izvedbi za poenostavljeno izpeljanko klasične grške musake, ki je sestavljena iz več plasti zelenjave, običajno pečenih ali ocvrtih jajčevcev, in mletega mesa ter zaokrožena z bešamelom.

Četrtek: Piščančji paprikaš s testeninami

Končno je čas za nekaj bolj krepkega in mesnega. Paprikaš je krasna jed za prehod v jesensko obdobje, ko začnejo v loncih brbotati goste enolončnice.

Petek: Paradižnik pod pokrovom

Zdaj je paradižnik najbolj sladek, zato je čas, da si ga privoščite v tej zares preprosti jedi iz enega pekača. Takole bi jo opisali: umami okus, ki brbota pod pokrovom iz slanega piškotnega testa. Imamo vašo pozornost? Kako krasen recept!