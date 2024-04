Tedenski jedilnik: kosila, ki jih kuhamo okoli prvega maja

Ponedeljek: Preprosta, a slastna zdrobova juha z malce svežine.

Torek: Naj vam prišepnemo: to so v resnici čevapčiči. Ti bodo največje veselje, če jih boste po hitrem postopku spremenili v mesne kroglice v paradižnikovi omaki s špageti. Recept, ki bo najverjetneje za večno ostal del vašega železnega repertoarja kot najljubša bližnjica do te jedi.

Sreda: Burger je res klasika in ena najbolj priljubljenih poletnih jedi za sproščena druženja, prav taka, kot nam poleti najbolj ustreza. Razširjen je po vsem svetu, njegova priprava pa je na prvi pogled smešno lahka in hitra – vendar je treba upoštevati nekaj podrobnosti, če si želimo sočen burger, ki je z vsakim grižljajem popoln užitek!

Četrtek: Najina tokratna izvedba vsebuje mešanico govejega in svinjskega mesa (vsaka enolončnica je boljša, če vanjo stopi prase), za osnovo pa sva pripravila čebulno kremo.

Petek: Piščanec, nataknjen na lesene palčke, je zelo priročen, da ga porabimo tudi kako drugače. Ni se nam treba ukvarjati z rezanjem mesa, to pa je pogosto že marinirano.