Tako pripravljene kumare so še boljše kot v solati

Kumare so tipična poletna jed in najbolj teknejo sveže, po možnosti hladne. Z različnimi dodatki pričaramo bogate in raznolike okuse, dobro se ujamejo z jogurtom ali kislo smetano, okus zaostrimo s strtim česnom, čebulo ali jih oplemenitimo s kisom ali limoninim sokom. V solati lahko kraljujejo samostojno, lahko pa jih zmešamo na primer s paradižnikom, papriko in stročjim fižolom. Za solato jih grobo naribamo ali narežemo na tanke kolobarje. Če so zelo velike in zrele, jim izdolbemo semena, sicer pa uživamo cele. Podobno je z lupino, mlade kumare le operemo, odrežemo vrhove in poljubno narežemo, starejše po potrebi olupimo. Če pogledamo tradicionalno kuhinjo, v večini receptov najdemo surove kumare, izjema so tople v omaki. Te po različnih krajih prepoznamo pod različnimi imeni, mnogi poznajo tople murke, to je omaka, ki je najboljša v kombinaciji z nežnim pire krompirjem, zraven lahko ponudimo tudi kos mesa, pečenega, tudi na žaru, ali pa kuhano govedino. V Prlekiji so gospodinje nekoč pripravljale kmečke murke, jed iz kumar, krompirja in smetane, za katere je značilno, da kumar ne skuhajo do mehkega, temveč ostanejo čvrste, da hrustajo.

A v času obilja vrtnin se svežih kumar zlahka prenajemo, zato ponujamo nekaj zanimivih možnosti, kako jih pripraviti v loncu, ponvi ali pekaču. Pripravljamo jih podobno kot bučke.

...

Srednje velike kumare narežemo na trakove, dolge nekaj centimetrov. Naložimo v namaščen pekač, pokapljamo z oljčnim oljem in začinimo. Če smo za pikantno, dodamo malce čilija, lahko jih premažemo s strtim česnom. Dodamo različna sveža zelišča, potresemo z naribanim parmezanom in pečemo pol ure na 200 stopinj. Gratinirane kumare so odlična priloga k jedem z žara.

Lahko jih dodamo mešani zelenjavi, ki jo pražimo v ponvi ali voku, začinimo pa s poljubnimi svežimi ali suhimi zelišči oziroma začimbami. Pri tem se poigravamo z okusi: z ingverjem, kajenskim poprom, sojino omako in še čim bo jed dobila orientalski pridih, lahko pa pripravimo slajšo različico z javorjevim sirupom. Popečeno zelenjavo postrežemo z jajčno omleto ali palačinkami, lahko je priloga k polenti.

...

Recept: Kumarična juha

Kumare v omaki ali juhi začinimo s svežimi zelišči, preden postrežemo, potresemo s sesekljanim koprom, drobnjakom ali peteršiljem. Vmešamo lahko tudi žlico ali dve kisle smetane ali navadnega, tudi grškega jogurta. Če uporabimo velike, zelo zrele kumare, semena odstranimo, v tem primeru jih tudi olupimo.

Sestavine

3 kumare

2–3 krompirji

1 čebula

3 stroki česna

2 korenčka

sol

poper

oljčno olje

šopek svežega kopra

zelenjavna jušna osnova

Priprava