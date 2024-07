Špela Lenarčič, stilistka: Obstaja točka v modi, ki vzbuja zaskrbljenost: umetna inteligenca (UI)

Leta 2001 je kot ena najuspešnejših slovenskih manekenk vseh časov opustila profesionalno manekensko kariero in se posvetila stilistiki. Kot stilistka, kreativna direktorica ali svetovalka sodeluje z modnimi, kozmetičnimi in drugimi luksuznimi znamkami, kot so Céline, Lancôme, Sonya Rykiel, Rochas, Cerutti, Givenchy, Dior, Piaget, Akris … Leta 2006 jo je Susan Tabak, v New Yorku živeča blogerka in modna svetovalka, v svoji knjigi Chic in Paris predstavila kot eno iz osmerice najvplivnejših in najbolj šik žensk pariške modne scene. Za letošnje olimpijske igre jo je znamka Dior najela za stil...