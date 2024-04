To je starost, pri kateri so moški najbolj seksi

Mladost moškega z vidika privlačnosti ne igra glavne vloge. Kar 75 odstotkov sodelujočih v anketi spletne strani The Best Dating Sites je namreč za najprivlačnejše junake izbralo tiste iz starostne kategorije od 40 do 50 let.

Kot razlog za to niso navajali le zunanjega videza, temveč so gledali širše in upoštevali tudi zrelost, izkušnje in šarm.

V anketi je sodelovalo 3000 prebivalcev Velike Britanije. Čeprav se v popularni kulturi pogosto slavi mladost, ta očitno ni tako zelo poželjiva.

Annie Waldron z omenjene spletne strani je povedala, da obstaja več dobrih razlogov, zaradi katerih so najprivlačnejši nekoliko starejši moški. Glede na njeno mnenje pri tem ključno vlogo igrajo naslednje lastnosti:

Zrelost

Ne gre samo za leta, temveč tudi za izkušnje, modrost in samozavest, ki pogosto prihaja z njimi.

Stabilnost

Do svojega 40. leta so mnogi moški uveljavljeni v svojih poklicih in imajo urejeno osebno življenje, prav ta stabilnost, ki iz obojega izhaja, je seksi in privlačna.

Samozavest

Z leti moški zgradijo samozavest, ki temelji na prej omenjeni zrelosti in je ne gre enačiti z napuhom ter občutkom superiornosti, temveč zgolj z zdravim samospoštovanjem, ki je pogoj za spoštovanje drugih.

FOTO: Gettyimages

Zunanji videz

Mimo tega ni mogoče. Ne pozabimo na učinek Georgea Clooneyja: sivi lasje ga ne motijo, nasprotno, zaradi njih deluje zrelo in šarmantno.

Preobrat na sceni zmenkov

Ta dognanja bi lahko znatno vplivala na sceno zmenkov, zlasti na internetu, kjer pri prvem vtisu veliko vlogo igrajo leta.

Aplikacije in spletne strani za iskanje partnerja bi lahko doživele porast priljubljenosti moških, starejših od 40 let.

Nadalje bi lahko odprla širšo debato o privlačnosti in spreminjanju družbenih norm ter ljudi spodbudila k pogledu dlje od konvencionalnih paradigem lepote in seksapila.

»Rezultati naše ankete so več kot gole številke. So odraz sprememb odnosa do starosti, privlačnosti in tega, kaj je v resnici seksi.

Vse to odpira debato o kvalitetah, ki nadvladajo površna merila in spodbuja k prepoznavanju lepote in privlačnosti v različnih fazah življenja,« Annie povzema Daily Star.