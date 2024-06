Recepti za hitre sladice s sladoledom

V otroštvu smo si radi privoščili banana split, ki vsebuje prerezano banano, kepice sladoleda in smetano. S kakšnim veseljem smo to jedli in bili na koncu pravzaprav konkretno siti. Danes te sladice ne srečamo več tako pogosto, si pa marsikdo omisli sodobno različico. Prvi recept, ki vam ga ponujamo tokrat, je pravzaprav nekaj takega.

Ne predstavljamo si poletja brez ledene kave. Saj poznate affogato, kajne? Če ni to najhitrejši posladek za ljubitelje kave?Breskve so že, zato bodo ponovno na vrsti popečene s kepico sladoleda. Mi vam ponujamo različico, ki je tudi prava paša za oči, med pripravo pa se ne bomo ravno pretegnili.

Pa še spletni hit: torta, v kateri zmešamo sladoled, piškote in ponovno ohladimo na piškotni podlagi. Uživajte v sladkanju!

To je bližnjica, ki jo je vredno ubrati. Da lahko tudi silno preprosta sladica doživi aplavz vseh udeleženih brbončic, dokazujejo te pečene banane.

Affogato v italijanščini pomeni potopljen in morda vam to sladico najlažje obrazložimo kot potopljen sladoled v merici espressa. Sliši se precej preprosto, a zaradi tega nič manj zadovoljivo. V trenutku, ko vroča kava prične topiti sladoled, v kozarcu namreč nastane prava poslastica za vaše brbončice.

Ko želimo s sladico res navdušiti, se moramo igrati z njenimi kontrasti. Te pijane breskve so vroče, zato sladoled stopijo, hkrati pa se s kislostjo uprejo njegovi sladkobi. Za prijetno hrustanje pod zobmi poskrbijo popraženi mandljevi lističi.

Za pripravo te odlične torte bomo potrebovali le pičlih 10 minut in nekaj prostora v zamrzovalniku.