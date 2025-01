Razlog za skrb ni modra iskrica

Se je tudi vam že zgodilo, da je med prižiganjem ali izklapljanjem naprave iz vtičnice preskočila drobna iskra? Vas je zagrabila panika in ste pomislili, kaj bi morali (drugače) narediti? Najprej globoko vdihnite. Iskra, ki ste jo videli, je po vsej verjetnosti neškodljiva. Je del naravnega toka električne energije.

Razumevanje, zakaj nastanejo in kako prepoznati razliko med neškodljivo in škodljivo iskro, pa lahko reši kar nekaj nepotrebnih skrbi.

Do požara lahko pride v primeru obrabljene vtičnice ter iskre bele ali rumene barve, ki traja dlje časa. FOTO: Michael Blann/Getty Images

Torej: iskra, ki ste jo videli, ko ste vklopili napravo, je posledica preskoka električnega toka na kratki razdalji med dvema prevodnikoma. Pojav je podoben tistemu, ko statična elektrika preskoči z rok na kljuko. Ta vrsta iskre se pojavi vsakič, ko vklopite ali izklopite napravo, čeprav tega verjetno niti ne opazite. Majhne, ​​modre iskrice izginejo skorajda v istem trenutku in so običajno brez dramatičnih učinkov.

So lahko nevarne?

Dobra novica je, da so neškodljivi bliski povsem običajni in ni razloga za skrb. Če ne zmorete razlikovati med neškodljivo iskro in nevarnejšim oblokom, ni nobene panike. Na srečo je večina sodobnih domov opremljenih z odklopniki, ki ločujejo običajno iskro od potencialno nevarnega obloka. Če ima vezje ustrezno zaščito, je zato zelo verjetno, da je iskra, ki ste jo opazili, neškodljiva. Takšno vezje je zasnovano tako, da sproži odklopnik samo, kadar je zaznan nevaren oblok, ne pa, ko napravo priključite, vklopite.

Dejavniki, ki privedejo do neškodljive iskre, se pojavijo zaradi napačnega ožičenja oziroma težav z električnimi motorji, ki lahko sprožijo stikalo, so pa to silno redki pojavi.

Če niste prepričani, ali je to, kar doživljate, varno, se posvetujete s profesionalnim električarjem.

Neškodljiva vrsta iskre se pojavi vsakič, ko vklopite ali izklopite vašo napravo. FOTO: Jože Suhadolnik

Kdaj nas mora skrbeti? • Daljše iskrenje: Če iskra traja dlje kot delček sekunde, lahko signalizira nevaren oblok. • Nenavadne barve: Iskre, ki so rumene, bele ali drugih barv, kažejo na resnejše težave. • Vonj po zažganem: Vonj po zažganih žicah ali plastiki je jasen znak, da je nekaj narobe in je lahko nevarno. • Iskre iz kablov ali drugih nepričakovanih območij: Če iskre prihajajo iz električnega kabla, je to znak za alarm.

Kadar pa iskra, ki jo opazite, ni majhna modra, pač pa rumena ali bela, ali če traja dlje kot samo delček sekunde, takrat imate upravičen razlog za skrb. Podobno tudi, kadar spremlja iskrico vonj po zažganem ... Ta vrsta obloka povzroči kratek stik med vročimi in ozemljenimi deli tokokroga, to pa lahko privede do nevarnih ravni toplote.

Skratka: videti (majhno modro) iskrico ob vklopu naprave je normalno in običajno neškodljivo. Če pa so iskre velike, jih spremljajo nenavadne barve ali vonjave ali pa prihajajo s tistih mest, kjer ne bi smele biti, tedaj je čas za skrb.

Če niste prepričani, ali je to, kar doživljate, varno, je najbolje, da se posvetujete s profesionalnim električarjem. Pregleda naj električni sistem vašega doma ter po potrebi namesti ustrezno zaščito.