Razkrito, kje dejalo ljudje z najboljšim spolnim življenjem

Zanimivi so podatki raziskave avstralskega portala Body+Soul, ki pričajo o tem, kako delo od doma vpliva na spolno življenje zaposlenih.

Od 2000 vprašanih jih je 48 odstotkov povedalo, da sta največji oviri do dobrega seksa stres in preobremenjenost z delom. Sodelujoči so dejali še, da sta tudi staranje in pomanjkanje energije dejavnika, ki negativno vplivata na intimno življenje.

Na drugi strani fleksibilen delovnik in delo od doma zagotavljata boljši seks. Skoraj 30 odstotkov mladih Avstralcev je namreč dejalo, da jim takšni pogoji omogočajo več časa za intimnost.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

»V anketi se je izkazalo, da sta stres in pritisk največji oviri do kvalitetnega spolnega življenja.

Ter na drugi strani, da sta fleksibilen urnik in delo od doma dejavnika, ki nanj vplivata pozitivno,« urednico portala Jacqui Mooney povzema časopis New York Post.