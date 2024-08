Niste krivi za njegovo nesrečo: nedopustno je, da nezadovoljstvo vedno stresa na vas

Včasih ima partner slab dan ali celo slab teden in se vede neobičajno, a če takšno vedenje vztraja, je morda nesrečen v odnosu. Ko se naučite prepoznati te znake, boste lažje razumeli, da za partnerjevo nesrečo niste odgovorni vi, ampak on sam.

Negativnost

Če partner z vami komunicira samo odklonilno ali negativno, to lahko prinese občutek žalosti in nespoštovanja. Treba je kopati globlje in odkriti, kje leži pravi vzrok za takšno komunikacijo.

Spogledovanje

Večina ljudi kdaj pogleda okoli sebe in uzre koga privlačnega ter si morda privošči flirt, a ko partner spogledovanja z drugimi ne prikriva, ampak to počne odprto in javno, gre za prestopanje meje in izdajo zaupanja.

Srečnejši brez vas

Če je partner srečnejši, ko vas ni zraven, bolj sproščen, nasmejan in pozitiven, z vami pa mračen, tih in zamorjen, je čas za resen pogovor. Takšno vedenje veliko sporoča, a vseeno je treba stvari povedati iskreno in na glas. Nekateri se celo nočejo več kazati v javnosti s partnerjem, kar je nedvomno zelena luč za odhod.

Brez pohvale

Partner, ki vas je nekoč pohvalil, pa tudi če le občasno in le za malenkosti, zdaj pa tega ne počne več, vas ne ceni. Postali ste samoumevni, kar je nedopustno.

Brez seksa

Če je vajino spolno življenje popolnoma zamrlo, če se nič ne spremeni ne glede na to, koliko se trudite, si morda morate priznati, da partnerja ne zanimate več. Morda lahko tako nadaljujete odnos v neskončnost in trpite, morda pa lahko kaj spremenite.

Jeza

Partner, ki je poln jeze, jo seveda mora stresati na nekoga in vi ste prvi pri roki. Ne gre samo za prepiranje, gre za globoko notranje nezadovoljstvo, za katero niste odgovorni vi, ampak partner sam, kaže pa se v obliki jeze, da imate občutek, da vedno nekaj delate narobe. Razmislite, ali je vredno.