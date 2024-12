Tri najlepše prenovljene slovenske hiše

»V naši družbi ideal bivanja pomeni hiša z vrtom blizu središča mesta. In pritlična vrstna hiša sorazmerno skromnih mer, z velikim vrtom na zadnji strani in majhnim dvoriščem ob ulici v mirnem naselju blizu mesta ima prav vse, kar si sodobni človek lahko želi za prijetno bivanje. Tipologija vrstne hiše ali hiše v nizu predstavlja strnjeno gradnjo srednje gostote in je prilagojena za učinkovitejšo rabo omejenega prostora v urbanih okoljih. Življenje v vrstni hiši ima veliko prednosti pred življenjem v stanovanju v bloku, kakovost bivanja je primerljiva z bivanjem v individualni hiši, gradnja pa bi morala biti cenovno bistveno konkurenčnejša,« sta povedali arhitektki Kaja Lipnik Vehovar in Urša Rems, ki sta se podpisali pod projekt prenove vrstne hiše, ene izmed treh hiš, ki smo jih izbrali in jih še enkrat predstavljamo.

